https://ria.ru/20230111/ukazateli-1844118903.html

В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год

В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год - РИА Новости, 11.01.2023

В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год

Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:01

2023-01-11T14:01

2023-01-11T14:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Отмечается, что специалисты устанавливают указатели к социальным, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, зданиям органов госвласти, станциям метро, вокзалам и ТПУ, другим значимым городским объектам. Добавляется, что всего с 2014 года в Москве появилось более 96 тысяч домовых и свыше 12 тысяч городских указателей нового формата.

https://ria.ru/20220921/ukazateli-1818418476.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы