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В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год - РИА Новости, 11.01.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год
В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год
Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:01
2023-01-11T14:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Отмечается, что специалисты устанавливают указатели к социальным, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, зданиям органов госвласти, станциям метро, вокзалам и ТПУ, другим значимым городским объектам. Добавляется, что всего с 2014 года в Москве появилось более 96 тысяч домовых и свыше 12 тысяч городских указателей нового формата.
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петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:01 11.01.2023
 

В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыВ Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год
В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"В прошлом году установили 3,4 тысячи домовых и 828 городских указателей, более 5,5 тысяч дополнительных информационных полей. Теперь они помогают москвичам и гостям столицы быстро сориентироваться и найти нужный объект", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что специалисты устанавливают указатели к социальным, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, зданиям органов госвласти, станциям метро, вокзалам и ТПУ, другим значимым городским объектам. Добавляется, что всего с 2014 года в Москве появилось более 96 тысяч домовых и свыше 12 тысяч городских указателей нового формата.
В Москве установили указатели на площадь ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Около 4000 городских указателей и информполей установили в Москве с января
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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