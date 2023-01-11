https://ria.ru/20230111/ukazateli-1844118903.html
В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год
В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве установили 3400 домовых и свыше 800 городских указателей за год
Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:01
2023-01-11T14:01
2023-01-11T14:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Отмечается, что специалисты устанавливают указатели к социальным, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, зданиям органов госвласти, станциям метро, вокзалам и ТПУ, другим значимым городским объектам. Добавляется, что всего с 2014 года в Москве появилось более 96 тысяч домовых и свыше 12 тысяч городских указателей нового формата.
https://ria.ru/20220921/ukazateli-1818418476.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты установили в Москве 3,4 тысячи домовых и свыше 800 городских указателей в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"В прошлом году установили 3,4 тысячи домовых и 828 городских указателей, более 5,5 тысяч дополнительных информационных полей. Теперь они помогают москвичам и гостям столицы быстро сориентироваться и найти нужный объект", – сказал Бирюков
, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что специалисты устанавливают указатели к социальным, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, зданиям органов госвласти, станциям метро, вокзалам и ТПУ, другим значимым городским объектам. Добавляется, что всего с 2014 года в Москве появилось более 96 тысяч домовых и свыше 12 тысяч городских указателей нового формата.