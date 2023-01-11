https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844023832.html

СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы

СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы

Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T06:12

2023-01-11T06:12

2023-01-11T15:09

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.Отправляемые вооружения были изготовлены во времена холодной войны, предназначены для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя" и их поставки начались в ноябре. "После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать", - приводит журнал слова одного из собеседников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230106/obostrenie-1843245166.html

украина

россия

сша

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, евросоюз