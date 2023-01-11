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СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 11.01.2023
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СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы
СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы
Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:12
2023-01-11T15:09
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.Отправляемые вооружения были изготовлены во времена холодной войны, предназначены для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя" и их поставки начались в ноябре. "После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать", - приводит журнал слова одного из собеседников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, евросоюз
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО, Евросоюз
06:12 11.01.2023 (обновлено: 15:09 11.01.2023)
 
СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы

FP: в ноябре 2022 года Турция негласно передала Украине американские кассетные боеприпасы

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.
"Турция с конца 2022 года начала отправлять на Украину разработанные США кассетные бомбы, используемые в артиллерии", - говорится в публикации.
Отправляемые вооружения были изготовлены во времена холодной войны, предназначены для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя" и их поставки начались в ноябре.
"После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать", - приводит журнал слова одного из собеседников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТОЕвросоюз
 
 
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