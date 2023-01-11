https://ria.ru/20230111/trevoga-1844137392.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:54

2023-01-11T14:54

2023-01-11T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

днепропетровская область

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.36 (14.36 мск). Ранее в среду воздушная тревога звучала в Полтавской и повторно в Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230111/trevoga-1844058818.html

https://ria.ru/20230111/trevoga-1844058818.html

днепропетровская область

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф