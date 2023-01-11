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В Новосибирске табло на вокзале показало температуру -51 градус - РИА Новости, 11.01.2023
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В Новосибирске табло на вокзале показало температуру -51 градус
В Новосибирске табло на вокзале показало температуру -51 градус - РИА Новости, 11.01.2023
В Новосибирске табло на вокзале показало температуру -51 градус
Минимальная температура воздуха в Новосибирске минувшей ночью составила 31 градус мороза, данные о 51 градусах, которые успели сфотографировать горожане на... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:11
2023-01-11T12:42
общество
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Минимальная температура воздуха в Новосибирске минувшей ночью составила 31 градус мороза, данные о 51 градусах, которые успели сфотографировать горожане на одном из табло, ошибочные, сообщила РИА Новости в среду ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. Ранее в социальных сетях и СМИ появилась фотография электронного табло на вокзале Новосибирск-Главный, которое показывало температуру в минус 51 градус. Как оказалось, мороз минувшей ночью рекордов не поставил. "Минимальные температуры в Новосибирске составили минус 31 градус. Нет, 51 градуса у нас не было. Рекорды минимальных температур не побиты", - рассказала собеседница агентства. Синоптик пояснила, что по Новосибирской области этой ночью температура составляла от 29 до 38 градусов мороза, а по северо-западу – в Крещенке, Северном и Кыштовке отмечались температуры до минус 40-45 градусов. "Предстоящая ночь тоже ожидается холодной. В Новосибирске мы ожидаем температуры минус 32-34 градуса, но, начиная с завтрашнего дня, ожидается ослабление морозов. По западу области 15-20 градусов, а в Новосибирске днем минус 21-23 градуса", - рассказала специалист.
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Общество, Новосибирск, Новосибирская область
12:11 11.01.2023 (обновлено: 12:42 11.01.2023)
 
В Новосибирске табло на вокзале показало температуру -51 градус

Синоптики назвали сообщение табло в Новосибирске о температуре -51 градус ошибочным

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль проезжает мимо железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный
Автомобиль проезжает мимо железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль проезжает мимо железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Минимальная температура воздуха в Новосибирске минувшей ночью составила 31 градус мороза, данные о 51 градусах, которые успели сфотографировать горожане на одном из табло, ошибочные, сообщила РИА Новости в среду ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась фотография электронного табло на вокзале Новосибирск-Главный, которое показывало температуру в минус 51 градус. Как оказалось, мороз минувшей ночью рекордов не поставил.
© Фото очевидцаВ Новосибирске табло на главном городском вокзале ночью показало -51 градус
В Новосибирске табло на главном городском вокзале ночью показало -51 градус
© Фото очевидца
В Новосибирске табло на главном городском вокзале ночью показало -51 градус
"Минимальные температуры в Новосибирске составили минус 31 градус. Нет, 51 градуса у нас не было. Рекорды минимальных температур не побиты", - рассказала собеседница агентства. Синоптик пояснила, что по Новосибирской области этой ночью температура составляла от 29 до 38 градусов мороза, а по северо-западу – в Крещенке, Северном и Кыштовке отмечались температуры до минус 40-45 градусов.
"Предстоящая ночь тоже ожидается холодной. В Новосибирске мы ожидаем температуры минус 32-34 градуса, но, начиная с завтрашнего дня, ожидается ослабление морозов. По западу области 15-20 градусов, а в Новосибирске днем минус 21-23 градуса", - рассказала специалист.
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