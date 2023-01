https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html

Западные СМИ назвали ситуацию в Соледаре солью на раны Украины

Западные СМИ назвали ситуацию в Соледаре солью на раны Украины - РИА Новости, 11.01.2023

Западные СМИ назвали ситуацию в Соледаре солью на раны Украины

Западные СМИ обсуждают взятие под контроль Соледара российскими подразделениями и последствия этого, в то же время некоторые издания пытаются поставить под... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:49

2023-01-11T14:49

2023-01-11T15:25

в мире

соледар

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844104649_0:93:1934:1181_1920x0_80_0_0_24a9f200d5a8d2c7e71274bff1389758.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные СМИ обсуждают взятие под контроль Соледара российскими подразделениями и последствия этого, в то же время некоторые издания пытаются поставить под сомнение заявления о блокировании города. Ситуация в районе Артемовска, крупного логистического узла, давно находится в центре внимания западной общественности. Еще в октябре миллиардер Илон Маск интересовался у зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, как у России "обстоят дела" в этом городе. Медведев в ответ пригласил Маска в Москву на День Победы. В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Минобороны позднее сообщило, что подразделения ВДВ России блокировали Соледар с северной и южной частей, в самом городе ведут бой штурмовые отряды. По данным Минобороны, в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное в районе Соледара. Запад не хочет веритьХотя некоторые западные СМИ и называют взятие Соледара "первой значительной российской победой" за последние месяцы, они пытаются поставить под сомнение достоверности этой информации. В частности, американское издание New York Times пишет, что информацию о взятии Соледара пока невозможно проверить, а Украина ее не подтверждает. Британская газета Independent со ссылкой на данные аналитиков утверждает, что заявления про Соледар, вероятно, не соответствуют действительности, аналитики утверждают, что российские силы взяли город под свой контроль не полностью. В то же время признается, что еще во вторник были "визуальные доказательства", что бойцы "Вагнера" находятся в центре Соледара. Американское издание Wall Street Journal также пишет, что фото из соцсетей подтверждают присутствие российских сил в городе. ЗначениеКак отмечает New York Times, последние сражения указывают на "изменение ритма" боевых действий, после того как осенью Киев захватил часть освобожденных ранее Россией территорий на севере и юге. Бои за Соледар также привлекли внимание как внутри страны, так и за рубежом к небольшому городу, который ранее был известен из-за соляных шахт. По мнению издания, взятие Соледара позволит Москве разместить артиллерию на новых позициях и усилить давление на украинские линии снабжения, ведущие к крупному логистическому узлу Артемовску и городу Северск. Как указывают военные аналитики, Артемовск, население которого до начала конфликта составляло около 70 тысяч человек, имеет большое стратегическое значение, поскольку находится на пересечении ряда крупных дорог в регионе. Его взятие позволит российской армии улучшить позиции для продвижения в сторону крупных подконтрольных Киеву городов в Донбассе — таких как Славянск и Краматорск. В то же время газета отмечает, что поскольку бои в районе Соледара и Артемовска шли с лета, у украинских сил было время построить укрепления за пределами города. Британская газета Guardian также пишет, что украинские войска уже создали вторую линию обороны, на случай если Артемовск падет, а также развернули дополнительные силы в глубине территории. Wall Street Journal отмечает, что взятие Соледара позволит России перерезать украинские линии снабжения в районе Артемовска и продолжить наступление на город, контроль над которым будет иметь как стратегическое, так и символическое значение. По мнению британской газеты Telegraph, окружение Артемовска будет угрожать позициям украинских войск и может привести к прорыву их линии обороны, а также открыть путь к Краматорску и Славянску, где в апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса начались первые активные бои между силами ДНР и Киева. Испанская газета Pais даже сравнила ситуацию в Соледаре с Мариуполем, который российские силы освободили весной, хотя масштаб сражений отличается. По данным СМИ, в Соледаре до начала конфликта проживали около 11 тысяч человек, а в Мариуполе — 445 тысяч. Pais также отмечает высокие потери в украинских войсках — сами военные публиковали в соцсетях многочисленные видео с ранеными. СольИспанская газета, кроме стратегического значения Соледара, отмечет и его экономическую значимость. Издание, ссылаясь на данные международных аналитиков, утверждает, что взятие города не обязательно может говорить о стратегических изменениях в конфликте, и что "Вагнер", "вероятно, жаждет соли и гипса из шахт". При этом Pais пишет, что хотя соляные и гипсовые рудники давно заброшены, но там сохранились "огромные галереи протяженностью в сотни километров и глубиной 80 метров", в которых могут укрыться не только солдаты, но и техника, и вооружение. Британский таблоид Daily Mail даже сыронизировал на эту тему, описав взятие Соледара как "посыпание солью ран Украины". Новое вооружениеРяд западных СМИ пишут, что Британия, США, Германия и Франция заявили о намерении поставить Украине дополнительные вооружения еще до взятия Соледара российскими подразделениями. При этом, отмечается, что ранее западные чиновники были обеспокоены втягиванием в конфликт в связи с поставками оружия и до сих пор отказываются поставлять Киеву самолеты и ракеты дальнего радиуса действия. "Однако одно табу нарушено за другим", — пишет New York Times. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/patriot-1844046737.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1844102036.html

https://ria.ru/20230111/politika-1843946826.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1844102729.html

соледар

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, соледар, вооруженные силы рф, донецкая народная республика