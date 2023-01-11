https://ria.ru/20230111/resursy-1844141454.html
Ресурсы на приоритетные программы в России есть, заверил Путин
Ресурсы на приоритетные программы в России есть, заверил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
Ресурсы на приоритетные программы в России есть, заверил Путин
Все ресурсы для выполнения приоритетных программ в стране есть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:02
2023-01-11T15:02
2023-01-11T15:18
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все ресурсы для выполнения приоритетных программ в стране есть, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть", - сказал Путин на совещании с членами правительства.По его словам, шесть основных направлений работы на 2023 год уже назначены.
https://ria.ru/20221211/semi-1837845971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
15:02 11.01.2023 (обновлено: 15:18 11.01.2023)
Ресурсы на приоритетные программы в России есть, заверил Путин
Путин заявил, что все ресурсы, необходимые для приоритетных программ, в России есть
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все ресурсы для выполнения приоритетных программ в стране есть, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
По его словам, шесть основных направлений работы на 2023 год уже назначены.