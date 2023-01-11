https://ria.ru/20230111/resursy-1844141454.html

Ресурсы на приоритетные программы в России есть, заверил Путин

Ресурсы на приоритетные программы в России есть, заверил Путин - РИА Новости, 11.01.2023

Ресурсы на приоритетные программы в России есть, заверил Путин

Все ресурсы для выполнения приоритетных программ в стране есть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:02

2023-01-11T15:02

2023-01-11T15:18

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все ресурсы для выполнения приоритетных программ в стране есть, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть", - сказал Путин на совещании с членами правительства.По его словам, шесть основных направлений работы на 2023 год уже назначены.

https://ria.ru/20221211/semi-1837845971.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика