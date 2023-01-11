https://ria.ru/20230111/razvitie-1844140441.html

Путин призвал добиться суверенного развития России

Путин призвал добиться суверенного развития России - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал добиться суверенного развития России

Необходимо добиться в ближайшее время суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:01

2023-01-11T15:01

2023-01-11T15:47

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо добиться в ближайшее время суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html

россия

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Путин: "Нужно добиться суверенного развития вопреки любому внешнему давлению" Необходимо добиться в ближайшее время суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства. 2023-01-11T15:01 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, политика