https://ria.ru/20230111/razvitie-1844140441.html
Путин призвал добиться суверенного развития России
Путин призвал добиться суверенного развития России - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал добиться суверенного развития России
Необходимо добиться в ближайшее время суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:01
2023-01-11T15:01
2023-01-11T15:47
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо добиться в ближайшее время суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Нужно добиться суверенного развития вопреки любому внешнему давлению"
Необходимо добиться в ближайшее время суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
2023-01-11T15:01
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
15:01 11.01.2023 (обновлено: 15:47 11.01.2023)
Путин призвал добиться суверенного развития России
Президент Путин призвал добиться суверенного развития России вопреки внешнему давлению
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо добиться в ближайшее время суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.