https://ria.ru/20230111/puteshestviya-1843882396.html
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 11.01.2023
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Эксперты назвали самые популярные у россиян города для путешествий после новогодних каникул, сообщает пресс-служба сервиса Туту. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:37
2023-01-11T01:37
2023-01-11T01:37
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у россиян города для путешествий после новогодних каникул, сообщает пресс-служба сервиса Туту.Абсолютное большинство поездок запланировано внутри страны — 96 процентов, следует из анализа бронирований в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 3 133 рубля в одну сторону.В топе популярных направлений — Москва и Санкт-Петербург. В основном сюда собираются жители Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа и Нижнего Новгорода.Также востребованы билеты в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск. Кроме того, по словам аналитиков, спросом пользуются поездки между южными городами России.
https://ria.ru/20230110/puteshestviya-1843632880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, поезда, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, поезда, туристы
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Эксперты Туту узнали, куда россияне поедут на поездах в первом месяце 2023 года