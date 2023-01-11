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Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230111/puteshestviya-1843882396.html
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 11.01.2023
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Эксперты назвали самые популярные у россиян города для путешествий после новогодних каникул, сообщает пресс-служба сервиса Туту. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:37
2023-01-11T01:37
туризм
туризм
новости - туризм
поезда
туристы
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у россиян города для путешествий после новогодних каникул, сообщает пресс-служба сервиса Туту.Абсолютное большинство поездок запланировано внутри страны — 96 процентов, следует из анализа бронирований в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 3 133 рубля в одну сторону.В топе популярных направлений — Москва и Санкт-Петербург. В основном сюда собираются жители Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа и Нижнего Новгорода.Также востребованы билеты в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск. Кроме того, по словам аналитиков, спросом пользуются поездки между южными городами России.
https://ria.ru/20230110/puteshestviya-1843632880.html
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туризм, новости - туризм, поезда, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, поезда, туристы
01:37 11.01.2023
 
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе

Эксперты Туту узнали, куда россияне поедут на поездах в первом месяце 2023 года

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Путешествия на поездах
Путешествия на поездах - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у россиян города для путешествий после новогодних каникул, сообщает пресс-служба сервиса Туту.
Абсолютное большинство поездок запланировано внутри страны — 96 процентов, следует из анализа бронирований в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 3 133 рубля в одну сторону.
В топе популярных направлений — Москва и Санкт-Петербург. В основном сюда собираются жители Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа и Нижнего Новгорода.
Также востребованы билеты в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск. Кроме того, по словам аналитиков, спросом пользуются поездки между южными городами России.
Российские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 05:49Туризм
Названы самые популярные города для путешествий на автобусе в январе
 
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