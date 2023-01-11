https://ria.ru/20230111/puteshestviya-1843882396.html

Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе

Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 11.01.2023

Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе

Эксперты назвали самые популярные у россиян города для путешествий после новогодних каникул, сообщает пресс-служба сервиса Туту. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T01:37

2023-01-11T01:37

2023-01-11T01:37

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные у россиян города для путешествий после новогодних каникул, сообщает пресс-служба сервиса Туту.Абсолютное большинство поездок запланировано внутри страны — 96 процентов, следует из анализа бронирований в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 3 133 рубля в одну сторону.В топе популярных направлений — Москва и Санкт-Петербург. В основном сюда собираются жители Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа и Нижнего Новгорода.Также востребованы билеты в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск. Кроме того, по словам аналитиков, спросом пользуются поездки между южными городами России.

https://ria.ru/20230110/puteshestviya-1843632880.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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