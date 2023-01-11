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В Ярославле экс-депутата осудили за создание нарколаборатории - РИА Новости, 11.01.2023
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В Ярославле экс-депутата осудили за создание нарколаборатории
В Ярославле экс-депутата осудили за создание нарколаборатории - РИА Новости, 11.01.2023
В Ярославле экс-депутата осудили за создание нарколаборатории
Ярославский областной суд в среду приговорил к 15 годам 3 месяцам лишения свободы бывшего районного депутата-единоросса Александра Бортникова по обвинению в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:36
2023-01-11T12:36
происшествия
александр бортников
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Ярославский областной суд в среду приговорил к 15 годам 3 месяцам лишения свободы бывшего районного депутата-единоросса Александра Бортникова по обвинению в создании нарколаборатории, сообщила пресс-служба суда. По данным следствия, в сентябре 2021 года слуга народа с сообщниками организовал нарколабораторию в доме в садоводческом товариществе. При задержании было изъято более 17 килограммов синтетических наркотиков и более 112 килограммов прекурсоров - то есть компонентов "зелья". Один из обвиняемых, Александр Бортников, 1993 года рождения, на момент задержания являлся депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения. Он числился членом фракции "Единая Россия". Вскоре после возбуждения уголовного дела Бортникова исключили из партии. В муниципальном совете Некрасовского сельского поселения сообщили РИА Новости, что депутатом Бортников на данный момент тоже уже не является. "По совокупности преступлений Бортникову Александру назначено наказание в виде 15 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Гособвинитель требовала для Бортникова чуть большее наказание - 17,5 лет лишения свободы, отметили в суде. Два подельника экс-депутата получили 15 лет 3 месяца и 10 лет 3 месяца лишения свободы, тоже в колонии строгого режима. Дельцов признали виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении прекурсоров. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230110/prigovor-1843951605.html
https://ria.ru/20221217/arest-1839408021.html
https://ria.ru/20230110/isklyuchenie-1843982579.html
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происшествия, александр бортников, ярославль, россия
Происшествия, Александр Бортников, Ярославль, Россия
12:36 11.01.2023
 
В Ярославле экс-депутата осудили за создание нарколаборатории

В Ярославле экс-депутата приговорили к 15 годам колонии за создание нарколаборатории

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Ярославский областной суд в среду приговорил к 15 годам 3 месяцам лишения свободы бывшего районного депутата-единоросса Александра Бортникова по обвинению в создании нарколаборатории, сообщила пресс-служба суда.
По данным следствия, в сентябре 2021 года слуга народа с сообщниками организовал нарколабораторию в доме в садоводческом товариществе. При задержании было изъято более 17 килограммов синтетических наркотиков и более 112 килограммов прекурсоров - то есть компонентов "зелья".
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Один из обвиняемых, Александр Бортников, 1993 года рождения, на момент задержания являлся депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения. Он числился членом фракции "Единая Россия". Вскоре после возбуждения уголовного дела Бортникова исключили из партии. В муниципальном совете Некрасовского сельского поселения сообщили РИА Новости, что депутатом Бортников на данный момент тоже уже не является.
"По совокупности преступлений Бортникову Александру назначено наказание в виде 15 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Гособвинитель требовала для Бортникова чуть большее наказание - 17,5 лет лишения свободы, отметили в суде. Два подельника экс-депутата получили 15 лет 3 месяца и 10 лет 3 месяца лишения свободы, тоже в колонии строгого режима.
Дельцов признали виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении прекурсоров. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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