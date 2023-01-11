https://ria.ru/20230111/polety-1844169956.html

Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса

Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса - РИА Новости, 11.01.2023

Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило приостановку вылета всех рейсов в стране еще на полчаса, до 17.30 по московскому времени, но... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:22

2023-01-11T16:22

2023-01-11T16:22

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило приостановку вылета всех рейсов в стране еще на полчаса, до 17.30 по московскому времени, но военных и медицинских рейсов это не касается, передает телеканал CBS News. Ранее авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 по московскому времени. "Управление впоследствии сообщило CBS News, что приостановка была продлена до 9.30 утра (17.30 мск), но не затрагивает военные или медицинские рейсы", - информирует телеканал. Ранее FAA сообщило о сбое, затронувшем работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам о безопасности полета и ограничениях.

https://ria.ru/20230111/yak-1844151490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, в мире, faa, сша