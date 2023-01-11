https://ria.ru/20230111/polety-1844169956.html
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса - РИА Новости, 11.01.2023
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило приостановку вылета всех рейсов в стране еще на полчаса, до 17.30 по московскому времени, но... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:22
2023-01-11T16:22
2023-01-11T16:22
туризм
новости - туризм
в мире
faa
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/83/1549908341_0:51:3280:1895_1920x0_80_0_0_e7dea640d2f262da22cce1cf2e858699.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило приостановку вылета всех рейсов в стране еще на полчаса, до 17.30 по московскому времени, но военных и медицинских рейсов это не касается, передает телеканал CBS News. Ранее авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 по московскому времени. "Управление впоследствии сообщило CBS News, что приостановка была продлена до 9.30 утра (17.30 мск), но не затрагивает военные или медицинские рейсы", - информирует телеканал. Ранее FAA сообщило о сбое, затронувшем работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам о безопасности полета и ограничениях.
https://ria.ru/20230111/yak-1844151490.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/83/1549908341_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_aaaba52711e41cae305cf51b00e55813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, faa, сша
Туризм, Новости - Туризм, В мире, FAA, США
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса после сбоя системы