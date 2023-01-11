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Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230111/polety-1844169956.html
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса - РИА Новости, 11.01.2023
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило приостановку вылета всех рейсов в стране еще на полчаса, до 17.30 по московскому времени, но... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:22
2023-01-11T16:22
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило приостановку вылета всех рейсов в стране еще на полчаса, до 17.30 по московскому времени, но военных и медицинских рейсов это не касается, передает телеканал CBS News. Ранее авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 по московскому времени. "Управление впоследствии сообщило CBS News, что приостановка была продлена до 9.30 утра (17.30 мск), но не затрагивает военные или медицинские рейсы", - информирует телеканал. Ранее FAA сообщило о сбое, затронувшем работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам о безопасности полета и ограничениях.
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новости - туризм, в мире, faa, сша
Туризм, Новости - Туризм, В мире, FAA, США
16:22 11.01.2023
 
Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса

Авиарегулятор США продлил приостановку полетов в стране еще на полчаса после сбоя системы

© AP Photo / Teresa CrawfordПассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго
Пассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Teresa Crawford
Пассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило приостановку вылета всех рейсов в стране еще на полчаса, до 17.30 по московскому времени, но военных и медицинских рейсов это не касается, передает телеканал CBS News.
Ранее авиарегулятор постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 по московскому времени.
"Управление впоследствии сообщило CBS News, что приостановка была продлена до 9.30 утра (17.30 мск), но не затрагивает военные или медицинские рейсы", - информирует телеканал.
Ранее FAA сообщило о сбое, затронувшем работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам о безопасности полета и ограничениях.
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