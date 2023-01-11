https://ria.ru/20230111/oproverzhenie-1844133816.html

В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине

В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 11.01.2023

В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине

Сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов американского образца из Турции — дезинформация, заявил РИА Новости источник в администрации президента... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:44

2023-01-11T14:44

2023-01-11T16:30

в мире

турция

украина

киев

евросоюз

анкара (провинция)

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов американского образца из Турции — дезинформация, заявил РИА Новости источник в администрации президента республики.По его словам, подобные сведения служат интересам тех, кто хочет подорвать усилия Анкары по мирному урегулированию.О поставках с ноября прошлого года кассетных боеприпасов Украине со стороны Турции сообщало издание Foreign Policy, ссылаясь на представителей США и ЕС.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорить о достоверности этих сообщений трудно. По его словам, Москва отслеживает ситуацию. Представитель Кремля напомнил, что Анкара поставляет Киеву беспилотники Bayraktar и, как член НАТО, "имеет свои обязательства".Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии.Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что отправка вооружений ВСУ не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230111/postavki-1844103724.html

https://ria.ru/20230111/koridor-1844036703.html

турция

украина

киев

анкара (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, украина, киев, евросоюз, анкара (провинция), дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, нато