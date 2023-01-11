https://ria.ru/20230111/natsproekty-1844142003.html

Путин рассказал о встрече с Мишустиным по исполнению нацпроектов

Путин рассказал о встрече с Мишустиным по исполнению нацпроектов - РИА Новости, 11.01.2023

Путин рассказал о встрече с Мишустиным по исполнению нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду сообщил, что два-три дня назад провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и рядом коллег... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:03

2023-01-11T15:03

2023-01-11T15:19

михаил мишустин

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду сообщил, что два-три дня назад провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и рядом коллег из кабмина, на которой председатель правительства доложил о том, как выстроена работа, в том числе по исполнению нацпроектов."Совсем недавно, пару-тройку дней назад, мы встречались с председателем правительства, с некоторыми коллегами из правительства. Обсуждали итоги, говорили о том, что будем делать в наступившем году. Михаил Владимирович показал, как технологически выстроена работа в правительстве по важнейшим направлениям, в том числе по исполнению нацпроектов", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20221227/natsproekt-1841742161.html

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михаил мишустин, владимир путин, россия, правительство рф