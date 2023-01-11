https://ria.ru/20230111/natsproekty-1844142003.html
Путин рассказал о встрече с Мишустиным по исполнению нацпроектов
Путин рассказал о встрече с Мишустиным по исполнению нацпроектов - РИА Новости, 11.01.2023
Путин рассказал о встрече с Мишустиным по исполнению нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду сообщил, что два-три дня назад провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и рядом коллег... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:03
2023-01-11T15:03
2023-01-11T15:19
михаил мишустин
владимир путин
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правительство рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду сообщил, что два-три дня назад провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и рядом коллег из кабмина, на которой председатель правительства доложил о том, как выстроена работа, в том числе по исполнению нацпроектов."Совсем недавно, пару-тройку дней назад, мы встречались с председателем правительства, с некоторыми коллегами из правительства. Обсуждали итоги, говорили о том, что будем делать в наступившем году. Михаил Владимирович показал, как технологически выстроена работа в правительстве по важнейшим направлениям, в том числе по исполнению нацпроектов", - рассказал Путин.
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михаил мишустин, владимир путин, россия, правительство рф
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия, Правительство РФ
15:03 11.01.2023 (обновлено: 15:19 11.01.2023)
Путин рассказал о встрече с Мишустиным по исполнению нацпроектов
Путин сообщил, что Мишустин доложил о работе правительства по исполнению нацпроектов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду сообщил, что два-три дня назад провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и рядом коллег из кабмина, на которой председатель правительства доложил о том, как выстроена работа, в том числе по исполнению нацпроектов.
"Совсем недавно, пару-тройку дней назад, мы встречались с председателем правительства, с некоторыми коллегами из правительства. Обсуждали итоги, говорили о том, что будем делать в наступившем году. Михаил Владимирович показал, как технологически выстроена работа в правительстве по важнейшим направлениям, в том числе по исполнению нацпроектов", - рассказал Путин.