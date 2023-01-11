https://ria.ru/20230111/nato-1844144007.html

МИД заявил о подчинении Евросоюза НАТО

МИД заявил о подчинении Евросоюза НАТО - РИА Новости, 11.01.2023

МИД заявил о подчинении Евросоюза НАТО

Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении Евросоюза задачам Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:06

2023-01-11T15:06

2023-01-11T15:06

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

россия

евросоюз

нато

сша

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении Евросоюза задачам Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Совместная декларация... подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического блока, который является инструментом силового обеспечения интересов США. Под вывесками "упрочения трансатлантической связки", "укрепления стратегического партнерства ЕС и НАТО" продвигаются задачи, зафиксированные в принятой на саммите в Мадриде в июне 2022 года новой стратконцепции альянса", - говорится в заявлении. По ее словам, декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере. Он подчеркнула, что ссылки в документе на нормы международного права и принципы Устава ООН лицемерны с учетом действий альянса в отношении Югославии, Ирака и Ливии.

https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, евросоюз, нато, сша