https://ria.ru/20230111/nato-1844144007.html
МИД заявил о подчинении Евросоюза НАТО
МИД заявил о подчинении Евросоюза НАТО - РИА Новости, 11.01.2023
МИД заявил о подчинении Евросоюза НАТО
Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении Евросоюза задачам Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:06
2023-01-11T15:06
2023-01-11T15:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении Евросоюза задачам Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Совместная декларация... подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического блока, который является инструментом силового обеспечения интересов США. Под вывесками "упрочения трансатлантической связки", "укрепления стратегического партнерства ЕС и НАТО" продвигаются задачи, зафиксированные в принятой на саммите в Мадриде в июне 2022 года новой стратконцепции альянса", - говорится в заявлении. По ее словам, декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере. Он подчеркнула, что ссылки в документе на нормы международного права и принципы Устава ООН лицемерны с учетом действий альянса в отношении Югославии, Ирака и Ливии.
https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, евросоюз, нато, сша
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Россия, Евросоюз, НАТО, США
МИД заявил о подчинении Евросоюза НАТО
Захарова заявила, что декларация ЕС и НАТО говорит о полном подчинении союза альянсу