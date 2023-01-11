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На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844096821.html
На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести
На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести - РИА Новости, 11.01.2023
На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести
России и Украине важно продолжать взаимодействие на уровне уполномоченных по правам человека, такое сотрудничество уже помогло найти более двух десятков... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:41
2023-01-11T16:41
специальная военная операция на украине
украина
общество
татьяна москалькова
россия
анкара (провинция)
красный крест
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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. России и Украине важно продолжать взаимодействие на уровне уполномоченных по правам человека, такое сотрудничество уже помогло найти более двух десятков граждан, ранее считавшихся пропавшими без вести, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.Москалькова добавила, что сотрудничество по этой линии происходит постоянно, и отметила усилия украинской стороны в поиске некоторых российских военнослужащих.Как отметила Москалькова, в результате обмена списков пленных удалось вернуть 40 военнопленных. "Ранее мы обменялись с господином Лубинцом списками пленных, которых мы просили взаимно освободить. Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 людей с российской стороны и 40 со стороны Украины", — пояснила уполномоченный по правам человека.В этом году уже произошел один обмен пленными — в Россию вернулись 50 военнослужащих. До этого Минобороны 31 декабря сообщало об обмене 82 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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украина, общество, татьяна москалькова, россия, анкара (провинция), красный крест
Специальная военная операция на Украине, Украина, Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Анкара (провинция), Красный Крест
12:41 11.01.2023 (обновлено: 16:41 11.01.2023)
 
На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести

Омбудсмен Москалькова: многие военные, считавшиеся пропавшими без вести, найдены живыми

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. России и Украине важно продолжать взаимодействие на уровне уполномоченных по правам человека, такое сотрудничество уже помогло найти более двух десятков граждан, ранее считавшихся пропавшими без вести, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"В ноябре прошлого года во время обмена пленных, где присутствовали я и Дмитрий Лубинец (украинский омбудсмен. — Прим. ред.), а также в Брюсселе <...> мы обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга оказать помощь в поиске с учетом возможностей своего мандата. И вот сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы", — сказала она на трехсторонней встрече в Анкаре с участием представителей Украины и Турции.

Москалькова добавила, что сотрудничество по этой линии происходит постоянно, и отметила усилия украинской стороны в поиске некоторых российских военнослужащих.

"Двадцать два человека были найдены и некоторые из них были возвращены домой в результате обмена", — рассказала российский омбудсмен.

Как отметила Москалькова, в результате обмена списков пленных удалось вернуть 40 военнопленных.
"Ранее мы обменялись с господином Лубинцом списками пленных, которых мы просили взаимно освободить. Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 людей с российской стороны и 40 со стороны Украины", — пояснила уполномоченный по правам человека.
В этом году уже произошел один обмен пленными — в Россию вернулись 50 военнослужащих. До этого Минобороны 31 декабря сообщало об обмене 82 человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОбществоТатьяна МоскальковаРоссияАнкара (провинция)Красный Крест
 
 
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