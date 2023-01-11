https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844096821.html

На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести

На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести - РИА Новости, 11.01.2023

На Украине нашли 22 россиянина, считавшихся пропавшими без вести

России и Украине важно продолжать взаимодействие на уровне уполномоченных по правам человека, такое сотрудничество уже помогло найти более двух десятков... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:41

2023-01-11T12:41

2023-01-11T16:41

специальная военная операция на украине

украина

общество

татьяна москалькова

россия

анкара (провинция)

красный крест

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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. России и Украине важно продолжать взаимодействие на уровне уполномоченных по правам человека, такое сотрудничество уже помогло найти более двух десятков граждан, ранее считавшихся пропавшими без вести, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.Москалькова добавила, что сотрудничество по этой линии происходит постоянно, и отметила усилия украинской стороны в поиске некоторых российских военнослужащих.Как отметила Москалькова, в результате обмена списков пленных удалось вернуть 40 военнопленных. "Ранее мы обменялись с господином Лубинцом списками пленных, которых мы просили взаимно освободить. Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 людей с российской стороны и 40 со стороны Украины", — пояснила уполномоченный по правам человека.В этом году уже произошел один обмен пленными — в Россию вернулись 50 военнослужащих. До этого Минобороны 31 декабря сообщало об обмене 82 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230109/mkkk-1843563578.html

украина

россия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, общество, татьяна москалькова, россия, анкара (провинция), красный крест