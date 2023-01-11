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СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844190786.html
СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных
СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных
Киев недооценил российских военнослужащих, которые попали в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, говорится в репортаже корреспондента... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:12
2023-01-11T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев недооценил российских военнослужащих, которые попали в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, говорится в репортаже корреспондента итальянской газеты La Repubblica из Краматорска. Журналист рассказал о наступлении ВС на Соледар, где они, по его словам, учли применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта. Союзники Киева "ошибаются в восприятии мобилизованных", подчеркнул обозреватель."Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами", — отметил журналист.По его словам, за три месяца на Донбассе многие военнослужащие "успели адаптироваться и теперь действуют с русской настойчивостью".Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу Владимира Путина и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, были призваны в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:12 11.01.2023 (обновлено: 18:37 11.01.2023)
 
СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных

La Repubblica: Украина недооценила российских военных, призванных по частичной мобилизации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации на полигоне в ДНР
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации на полигоне в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев недооценил российских военнослужащих, которые попали в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, говорится в репортаже корреспондента итальянской газеты La Repubblica из Краматорска.
Журналист рассказал о наступлении ВС на Соледар, где они, по его словам, учли применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта. Союзники Киева "ошибаются в восприятии мобилизованных", подчеркнул обозреватель.
"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск проводят на запорожском направлении занятия с мобилизованными.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
1 из 10

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск проводят на запорожском направлении занятия с мобилизованными.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Бойцы осваивают навыки тактического передвижения в парах и тройках.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
2 из 10

Бойцы осваивают навыки тактического передвижения в парах и тройках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Готовят здесь и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
3 из 10

Готовят здесь и операторов беспилотных летательных аппаратов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Отрабатываются различные сценарии: штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуация раненых.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
4 из 10

Отрабатываются различные сценарии: штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуация раненых.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Занятиями руководят офицеры ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

Военнослужащий во время обучения мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
5 из 10

Занятиями руководят офицеры ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По словам инструктора, подготовка идет "усиленная и интенсивная".

Военнослужащий во время обучения мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
6 из 10

По словам инструктора, подготовка идет "усиленная и интенсивная".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Спецназ ВДВ тренирует также разведывательные группы, состоящие из мобилизованных.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
7 из 10

Спецназ ВДВ тренирует также разведывательные группы, состоящие из мобилизованных.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Военнослужащие учатся ориентироваться в лесистой местности и максимально быстро выбирать позицию.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
8 из 10

Военнослужащие учатся ориентироваться в лесистой местности и максимально быстро выбирать позицию.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Отрабатываются действия группы как единого целого.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
9 из 10

Отрабатываются действия группы как единого целого.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Обучение мобилизованных в Запорожской области.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
10 из 10

Обучение мобилизованных в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск проводят на запорожском направлении занятия с мобилизованными.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 10

Бойцы осваивают навыки тактического передвижения в парах и тройках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 10

Готовят здесь и операторов беспилотных летательных аппаратов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 10

Отрабатываются различные сценарии: штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуация раненых.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Занятиями руководят офицеры ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10

По словам инструктора, подготовка идет "усиленная и интенсивная".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10

Спецназ ВДВ тренирует также разведывательные группы, состоящие из мобилизованных.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Военнослужащие учатся ориентироваться в лесистой местности и максимально быстро выбирать позицию.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10

Отрабатываются действия группы как единого целого.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Обучение мобилизованных в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
"Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами", — отметил журналист.
По его словам, за три месяца на Донбассе многие военнослужащие "успели адаптироваться и теперь действуют с русской настойчивостью".
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу Владимира Путина и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, были призваны в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
 
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