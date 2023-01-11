https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844190786.html

СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных

СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ сообщили, что Украина недооценила российских мобилизованных

Киев недооценил российских военнослужащих, которые попали в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, говорится в репортаже корреспондента... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:12

2023-01-11T17:12

2023-01-11T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев недооценил российских военнослужащих, которые попали в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, говорится в репортаже корреспондента итальянской газеты La Repubblica из Краматорска. Журналист рассказал о наступлении ВС на Соледар, где они, по его словам, учли применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта. Союзники Киева "ошибаются в восприятии мобилизованных", подчеркнул обозреватель."Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами", — отметил журналист.По его словам, за три месяца на Донбассе многие военнослужащие "успели адаптироваться и теперь действуют с русской настойчивостью".Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу Владимира Путина и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, были призваны в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр