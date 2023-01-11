https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html

"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа

"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа - РИА Новости, 11.01.2023

"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа

"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за повреждения корабля ударом метеороида, рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:05

2023-01-11T12:05

2023-01-11T14:16

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. "Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за повреждения корабля ударом метеороида, рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Таким образом, экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио продлевается. Домой их доставит "Союз МС-23", который 20 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме.Как подчеркнул Борисов, пилотируемый полет станет возможен не ранее начала марта, потребуются доработки корабля и дополнительные тренировки космонавтов.Он также отметил, что представители НАСА согласились с выводами совета главных конструкторов в РКК "Энергия" и подтвердили готовность при необходимости оказать содействие.На пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос участников экспедиции Прокопьева и Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом ее удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" — россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.Кроме того, на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля — россиянин Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.

https://ria.ru/20230111/mks-1844083387.html

https://ria.ru/20221218/soyuz-1839479210.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, юрий борисов (роскосмос)