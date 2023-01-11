https://ria.ru/20230111/mks-1844082739.html
"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа
"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа - РИА Новости, 11.01.2023
"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа
"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за повреждения корабля ударом метеороида, рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:05
2023-01-11T12:05
2023-01-11T14:16
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. "Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за повреждения корабля ударом метеороида, рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Таким образом, экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио продлевается. Домой их доставит "Союз МС-23", который 20 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме.Как подчеркнул Борисов, пилотируемый полет станет возможен не ранее начала марта, потребуются доработки корабля и дополнительные тренировки космонавтов.Он также отметил, что представители НАСА согласились с выводами совета главных конструкторов в РКК "Энергия" и подтвердили готовность при необходимости оказать содействие.На пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос участников экспедиции Прокопьева и Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом ее удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" — россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.Кроме того, на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля — россиянин Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.
https://ria.ru/20230111/mks-1844083387.html
https://ria.ru/20221218/soyuz-1839479210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос)
12:05 11.01.2023 (обновлено: 14:16 11.01.2023)
"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа
Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" отправят к МКС 20 февраля
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за повреждения корабля ударом метеороида, рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов
.
Таким образом, экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио продлевается. Домой их доставит "Союз МС-23", который 20 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме.
"В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля ("Союз МС-22". — Прим. ред.) для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии", — уточнил руководитель госкорпорации.
Как подчеркнул Борисов, пилотируемый полет станет возможен не ранее начала марта, потребуются доработки корабля и дополнительные тренировки космонавтов.
Он также отметил, что представители НАСА согласились с выводами совета главных конструкторов в РКК "Энергия" и подтвердили готовность при необходимости оказать содействие.
На пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос участников экспедиции Прокопьева и Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом ее удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.
"Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида", — сообщил Борисов.
Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" — россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.
Кроме того, на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля — россиянин Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.