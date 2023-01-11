https://ria.ru/20230111/leningrad-1844127134.html

Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 11.01.2023

Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Симфонический оркестр Ленинградской области представит 18 января в Санкт-Петербурге оперу Александра Чайковского "Рубеж" к 80-летию со дня прорыва блокады... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:56

2023-01-11T15:56

2023-01-11T15:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Симфонический оркестр Ленинградской области представит 18 января в Санкт-Петербурге оперу Александра Чайковского "Рубеж" к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Ее исполнят во Дворце искусств Ленинградской области."Сюжет строится вокруг событий начала Великой Отечественной войны", — уточнил Цой. Опера "Рубеж" рассказывает о подвиге людей, работавших на оборонительных рубежах. "В Ленинградской области основные мероприятия пройдут в Кировском районе, на месте прорыва блокады. 18 января у музея "Прорыв" состоится акция "На рубеже бессмертия". Мы традиционно приглашаем на эту акцию как блокадников-ветеранов Ленинградской области, так и тех, кто проживает в Санкт-Петербурге", - рассказал Цой. По его словам, в январе пройдут акции "Свеча памяти" и спортивные мероприятия, среди них легкоатлетический марафон "Дорога жизни". Ленинградские областные театры также представят постановки, посвященные 80-летию прорыва блокады. Восемнадцатого января 2023 года будет отмечаться 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, 27 января — 79-я годовщина полного освобождения от блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них умерли от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.

https://ria.ru/20230111/bashmet-1844051849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр чайковский, ленинград, санкт-петербург, ленинградская область, музыка, опера