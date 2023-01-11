Рейтинг@Mail.ru
Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230111/leningrad-1844127134.html
Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 11.01.2023
Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
Симфонический оркестр Ленинградской области представит 18 января в Санкт-Петербурге оперу Александра Чайковского "Рубеж" к 80-летию со дня прорыва блокады... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:56
2023-01-11T15:56
культура
новости культуры
александр чайковский
ленинград
санкт-петербург
ленинградская область
музыка
опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844125917_0:354:2560:1794_1920x0_80_0_0_91bfb63cb2ee19d8f4798b6b6dbb5132.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Симфонический оркестр Ленинградской области представит 18 января в Санкт-Петербурге оперу Александра Чайковского "Рубеж" к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Ее исполнят во Дворце искусств Ленинградской области."Сюжет строится вокруг событий начала Великой Отечественной войны", — уточнил Цой. Опера "Рубеж" рассказывает о подвиге людей, работавших на оборонительных рубежах. "В Ленинградской области основные мероприятия пройдут в Кировском районе, на месте прорыва блокады. 18 января у музея "Прорыв" состоится акция "На рубеже бессмертия". Мы традиционно приглашаем на эту акцию как блокадников-ветеранов Ленинградской области, так и тех, кто проживает в Санкт-Петербурге", - рассказал Цой. По его словам, в январе пройдут акции "Свеча памяти" и спортивные мероприятия, среди них легкоатлетический марафон "Дорога жизни". Ленинградские областные театры также представят постановки, посвященные 80-летию прорыва блокады. Восемнадцатого января 2023 года будет отмечаться 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, 27 января — 79-я годовщина полного освобождения от блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них умерли от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.
https://ria.ru/20230111/bashmet-1844051849.html
ленинград
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844125917_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_d04b78b2f56713061ea40a5ed50427ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, александр чайковский, ленинград, санкт-петербург, ленинградская область, музыка, опера
Культура, Новости культуры, Александр Чайковский, Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Музыка, Опера
15:56 11.01.2023
 
Опера "Рубеж" прозвучит в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Оперу "Рубеж" представят в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда 18 января

CC BY 4.0 / Nikolay Bulykin / Санкт-Петербург, ДК Горького сверхуДворец Искусств Ленинградской области (бывший Дворец культуры им. А.М. Горького)
Дворец Искусств Ленинградской области (бывший Дворец культуры им. А.М. Горького) - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
CC BY 4.0 / Nikolay Bulykin / Санкт-Петербург, ДК Горького сверху
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Симфонический оркестр Ленинградской области представит 18 января в Санкт-Петербурге оперу Александра Чайковского "Рубеж" к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Ее исполнят во Дворце искусств Ленинградской области.
"Сюжет строится вокруг событий начала Великой Отечественной войны", — уточнил Цой.
Опера "Рубеж" рассказывает о подвиге людей, работавших на оборонительных рубежах.
"В Ленинградской области основные мероприятия пройдут в Кировском районе, на месте прорыва блокады. 18 января у музея "Прорыв" состоится акция "На рубеже бессмертия". Мы традиционно приглашаем на эту акцию как блокадников-ветеранов Ленинградской области, так и тех, кто проживает в Санкт-Петербурге", - рассказал Цой.
По его словам, в январе пройдут акции "Свеча памяти" и спортивные мероприятия, среди них легкоатлетический марафон "Дорога жизни". Ленинградские областные театры также представят постановки, посвященные 80-летию прорыва блокады.
Восемнадцатого января 2023 года будет отмечаться 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, 27 января — 79-я годовщина полного освобождения от блокады в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них умерли от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.
Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:05Культура
Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве
 
КультураНовости культурыАлександр ЧайковскийЛенинградСанкт-ПетербургЛенинградская областьМузыкаОпера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала