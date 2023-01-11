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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,73 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,73 рубля - РИА Новости, 11.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,73 рубля

Валюта РФ выросла в среду: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,73 рубля и 10,07 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:33

2023-01-11T19:33

2023-01-11T19:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Валюта РФ выросла в среду: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,73 рубля и 10,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,07 рубля, до 68,73 рубля, юань - на 21 копейку, до 10,07 рубля, евро - на 90 копеек, до 74 рублей ровно.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия