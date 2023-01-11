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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,73 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,73 рубля - РИА Новости, 11.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,73 рубля
Валюта РФ выросла в среду: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,73 рубля и 10,07 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:33
2023-01-11T19:33
2023-01-11T19:33
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Валюта РФ выросла в среду: доллар и юань "закрыли торги" соответственно по 68,73 рубля и 10,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,07 рубля, до 68,73 рубля, юань - на 21 копейку, до 10,07 рубля, евро - на 90 копеек, до 74 рублей ровно.
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экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань, Россия
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,73 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 11 января упал до 68,73 рубля, юаня — до 10,07