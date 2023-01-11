https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844249041.html

Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19

Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023

Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19

Цифра в 11,5 тысячи смертей в мире, зарегистрированных на прошлой неделе и связанных с коронавирусом, является заниженной из-за Китая, заявил на брифинге глава... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:28

2023-01-11T20:28

2023-01-11T20:28

распространение коронавируса

в мире

тедрос адханом гебрейесус

китай

южная америка

европа

воз

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788629024_283:20:2809:1441_1920x0_80_0_0_e3da9883556142e896c75db2e6630900.jpg

ЖЕНЕВА, 11 янв – РИА Новости. Цифра в 11,5 тысячи смертей в мире, зарегистрированных на прошлой неделе и связанных с коронавирусом, является заниженной из-за Китая, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "На прошлой неделе ВОЗ сообщила о почти 11 500 случаях смерти – около 40% из Северной и Южной Америки, 30% из Европы и 30% из региона Западной части Тихого океана. Однако это число наверняка занижено, учитывая заниженные данные о смертях, связанных с COVID-19, в Китае", - сказал он. Тедрос вновь призвал все страны поделиться статистическими данными, чтобы облегчить борьбу с пандемией. "Цифры смертей от COVID-19, переданных из Китая, далеки от реальных цифр", - добавил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс "В". На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязали прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.

https://ria.ru/20230109/zapad-1843510945.html

https://ria.ru/20230110/kovid-1843947141.html

китай

южная америка

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тедрос адханом гебрейесус, китай, южная америка, европа, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы