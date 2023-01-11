Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19
Глава ВОЗ Гебрейесус: число смертей от COVID-19 в мире является заниженным из-за Китая
© AP Photo / Ng Han GuanМедицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Медицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 янв – РИА Новости. Цифра в 11,5 тысячи смертей в мире, зарегистрированных на прошлой неделе и связанных с коронавирусом, является заниженной из-за Китая, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На прошлой неделе ВОЗ сообщила о почти 11 500 случаях смерти – около 40% из Северной и Южной Америки, 30% из Европы и 30% из региона Западной части Тихого океана. Однако это число наверняка занижено, учитывая заниженные данные о смертях, связанных с COVID-19, в Китае", - сказал он.
Тедрос вновь призвал все страны поделиться статистическими данными, чтобы облегчить борьбу с пандемией.
"Цифры смертей от COVID-19, переданных из Китая, далеки от реальных цифр", - добавил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
9 января, 08:00Запад испугался выхода Китая из карантина
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс "В". На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязали прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.