https://ria.ru/20230111/it-spetsialisty-1844109031.html

"Ъ": Минцифры готовит меры по возращению уехавших из России IT-специалистов

"Ъ": Минцифры готовит меры по возращению уехавших из России IT-специалистов - РИА Новости, 11.01.2023

"Ъ": Минцифры готовит меры по возращению уехавших из России IT-специалистов

Министерство цифрового развития вместе с участниками IT-рынка разрабатывает меры для возращения уехавших из России за границу специалистов, сообщил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:20

2023-01-11T13:20

2023-01-11T14:21

россия

руссофт

технологии

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министерство цифрового развития вместе с участниками IT-рынка разрабатывает меры для возращения уехавших из России за границу специалистов, сообщил "Коммерсантъ".Как отмечается в материале, рассматриваются как стимулирующие, так и карательные решения. Так, решившим вернуться могут гарантировать бронь от призыва в армию и оплатить перелет в Россию, а тем, кто останется за границей, — повысить НДФЛ с 13 до 30 процентов.Эксперты уверены, что последняя мера может спровоцировать увольнения специалистов из российских IT-компаний, и, как утверждает издание, ее не поддерживают и в Минцифры.По мнению участников рынка, самую важную роль может сыграть декларируемое с весны 2022 года, но еще не оформленное, закрепление брони от призыва. Они также рассказали изданию, что министерство с декабря проводит совещания с представителями отрасли, посвященные возвращению специалистов.То, что идет поиск возможных решений, "Коммерсанту" подтвердил глава НП "Руссофт" Валентин Макаров. Источник издания в правительстве уточнил, что окончательного пакета мер пока нет, но "они будут приняты в ближайшее время".В середине декабря Минцифры выступило против законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Там отметили, что это может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. При этом ведомство не одобрило дистанционный формат работы для тех, кто участвует в проектах государственных информсистем.

https://ria.ru/20230111/valyuta-1844093607.html

https://ria.ru/20230111/potolok-1844091967.html

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россия, руссофт, технологии, общество