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В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов - РИА Новости, 11.01.2023
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов
В США нашли пять украденных произведений искусства на сумму в 400 тысяч долларов, сообщает Fox 31 со ссылкой на Полицейское управление города Боулдер. Предметы... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:06
2023-01-11T05:06
2023-01-11T05:06
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США нашли пять украденных произведений искусства на сумму в 400 тысяч долларов, сообщает Fox 31 со ссылкой на Полицейское управление города Боулдер. Предметы были похищены 14 декабря из запертого грузовика, замок с автомобиля был спилен. Сотрудники правоохранительных органов действовали по наводке. О том, что арт-объекты в отеле в Лейквуде, стало известно в субботу. Офицеры полиции двух городов работали совместно. Они обыскали гостиничный номер и арестовали подозреваемого. Последним оказался 31-летний мужчина. Полицейские обнаружили у него и другие украденные вещи — оружие и электронику. Также при обыске нашли наркотические вещества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, происшествия, сша
Культура, Новости культуры, Искусство, Происшествия, США
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов
В США нашли украденные в декабре произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов