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В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230111/iskusstvo-1843956986.html
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов - РИА Новости, 11.01.2023
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов
В США нашли пять украденных произведений искусства на сумму в 400 тысяч долларов, сообщает Fox 31 со ссылкой на Полицейское управление города Боулдер. Предметы... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:06
2023-01-11T05:06
культура
новости культуры
искусство
происшествия
сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США нашли пять украденных произведений искусства на сумму в 400 тысяч долларов, сообщает Fox 31 со ссылкой на Полицейское управление города Боулдер. Предметы были похищены 14 декабря из запертого грузовика, замок с автомобиля был спилен. Сотрудники правоохранительных органов действовали по наводке. О том, что арт-объекты в отеле в Лейквуде, стало известно в субботу. Офицеры полиции двух городов работали совместно. Они обыскали гостиничный номер и арестовали подозреваемого. Последним оказался 31-летний мужчина. Полицейские обнаружили у него и другие украденные вещи — оружие и электронику. Также при обыске нашли наркотические вещества.
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новости культуры, искусство, происшествия, сша
Культура, Новости культуры, Искусство, Происшествия, США
05:06 11.01.2023
 
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов

В США нашли украденные в декабре произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов

© Фото : Boulder Police Dept.Предметы искусства, изъятые в ходе полицейской операции в городе Боулдер (Колорадо)
Предметы искусства, изъятые в ходе полицейской операции в городе Боулдер (Колорадо) - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Boulder Police Dept.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США нашли пять украденных произведений искусства на сумму в 400 тысяч долларов, сообщает Fox 31 со ссылкой на Полицейское управление города Боулдер. Предметы были похищены 14 декабря из запертого грузовика, замок с автомобиля был спилен.
Сотрудники правоохранительных органов действовали по наводке. О том, что арт-объекты в отеле в Лейквуде, стало известно в субботу. Офицеры полиции двух городов работали совместно. Они обыскали гостиничный номер и арестовали подозреваемого.
Последним оказался 31-летний мужчина.
Полицейские обнаружили у него и другие украденные вещи — оружие и электронику. Также при обыске нашли наркотические вещества.
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