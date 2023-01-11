https://ria.ru/20230111/iskusstvo-1843956986.html

В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов

В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов - РИА Новости, 11.01.2023

В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов

В США нашли пять украденных произведений искусства на сумму в 400 тысяч долларов, сообщает Fox 31 со ссылкой на Полицейское управление города Боулдер. Предметы... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:06

2023-01-11T05:06

2023-01-11T05:06

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США нашли пять украденных произведений искусства на сумму в 400 тысяч долларов, сообщает Fox 31 со ссылкой на Полицейское управление города Боулдер. Предметы были похищены 14 декабря из запертого грузовика, замок с автомобиля был спилен. Сотрудники правоохранительных органов действовали по наводке. О том, что арт-объекты в отеле в Лейквуде, стало известно в субботу. Офицеры полиции двух городов работали совместно. Они обыскали гостиничный номер и арестовали подозреваемого. Последним оказался 31-летний мужчина. Полицейские обнаружили у него и другие украденные вещи — оружие и электронику. Также при обыске нашли наркотические вещества.

https://ria.ru/20221221/vangogh-1839934830.html

сша

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, происшествия, сша