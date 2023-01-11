https://ria.ru/20230111/bolsonaru-1844038873.html
Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию до конца января
Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию до конца января - РИА Новости, 11.01.2023
Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию до конца января
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться из США на родину до конца января. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:34
2023-01-11T09:34
2023-01-11T09:34
в мире
жаир болсонару
бразилия
сша
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться из США на родину до конца января. Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. В понедельник политик попал в больницу во Флориде с болями в брюшной полости. Во вторник Болсонару вопреки советам врачей покинул больницу. Как сообщает телеканал CNN Brasil, в понедельник еще будучи в больнице Болсонару заявил, что с ним все в порядке и что он должен быть выписан в ближайшие время. "Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости. Я приехал, чтобы провести время с семьей, но у меня не было спокойных дней, сначала был этот прискорбный эпизод (протесты в Бразилии в воскресенье - ред.), а затем моя госпитализация", - заявил он телеканалу. Болсонару добавил, что планировал остаться в США до конца января. "Но я намерен перенести свое возвращение на более ранний срок", - заявил экс-президент, сославшись на то, что в Бразилии врачи уже знакомы с его проблемами со здоровьем после ранения. Проблемы со здоровьем Болсонару испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций. Бразильский сенатор Ренан Кальхейрос ранее направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на срочную экстрадицию Болсонару из США. По мнению сенатора, бывший глава государства несет ответственность за беспорядки в Бразилии. В то же время американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии и экстрадировать его на родину. Во вторник зампрокурора Бразилии обратился в суд с просьбой о блокировке активов Болсонару. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих. В понедельник, 9 января, силовики разогнали лагерь манифестантов, расположенный рядом со штабом бразильских вооруженных сил.
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843931093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, бразилия, сша, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, США, Захват правительственных зданий в Бразилии
Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию до конца января
Экс-президент Бразилии Болсонару заявил, что планирует вернуться на родину до конца января
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил
, что планирует вернуться из США на родину до конца января.
Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве
. В понедельник политик попал в больницу во Флориде
с болями в брюшной полости. Во вторник Болсонару вопреки советам врачей покинул больницу.
Как сообщает телеканал CNN Brasil, в понедельник еще будучи в больнице Болсонару заявил, что с ним все в порядке и что он должен быть выписан в ближайшие время.
"Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости. Я приехал, чтобы провести время с семьей, но у меня не было спокойных дней, сначала был этот прискорбный эпизод (протесты в Бразилии в воскресенье - ред.), а затем моя госпитализация", - заявил он телеканалу.
Болсонару добавил, что планировал остаться в США до конца января. "Но я намерен перенести свое возвращение на более ранний срок", - заявил экс-президент, сославшись на то, что в Бразилии врачи уже знакомы с его проблемами со здоровьем после ранения.
Проблемы со здоровьем Болсонару испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс
, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций.
Бразильский сенатор Ренан Кальхейрос ранее направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на срочную экстрадицию Болсонару из США. По мнению сенатора, бывший глава государства несет ответственность за беспорядки в Бразилии. В то же время американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес
призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии и экстрадировать его на родину. Во вторник зампрокурора Бразилии обратился в суд с просьбой о блокировке активов Болсонару.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих. В понедельник, 9 января, силовики разогнали лагерь манифестантов, расположенный рядом со штабом бразильских вооруженных сил.