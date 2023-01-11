https://ria.ru/20230111/bezhentsy-1844023151.html

Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии

Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии - РИА Новости, 11.01.2023

Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии

Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в "расизме" после его высказывания об украинских... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:59

2023-01-11T05:59

2023-01-11T05:59

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в "расизме" после его высказывания об украинских беженцах, пишет местное издание Luzerner Zeitung.В интервью газете Blick Граф заявил, что украинцы "в некоторых случаях более требовательны", чем другие искатели убежища. Он отметил, что в каждой волне беженцев первыми приезжают не самые нуждающиеся, а те, кто может это себе позволить, что "вызывает вопросы" у местного населения. "Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно", - заявил глава департамента.Как отмечает Luzerner Zeitung, после своего заявление Граф столкнулся с обвинениями в "расизме". Так, депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зеленые" обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинцев. Он потребовал от местного правительства информацию о положении украинских беженцев в Люцерне, а также о том, сколько из них имеют автомобили и получают соцпомощь. Кроме того, Фрай раскритиковал Графа за высказывание, сделанное им еще в октябре прошлого года, когда тот сообщил о просьбах украинок делать им инъекции ботокса, обвинив последнего в использовании "клише без ссылки на поддающиеся проверке факты". По мнению парламентария, заявления главы департамента Люцерна угрожают чувству солидарности местных жителей с украинцами.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.

https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

https://ria.ru/20230106/bezhentsy-1843221348.html

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в мире, швейцария, украина, люцерн (кантон), оон