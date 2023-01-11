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Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии - РИА Новости, 11.01.2023
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Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии
Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии - РИА Новости, 11.01.2023
Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии
Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в "расизме" после его высказывания об украинских... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:59
2023-01-11T05:59
в мире
швейцария
украина
люцерн (кантон)
оон
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в "расизме" после его высказывания об украинских беженцах, пишет местное издание Luzerner Zeitung.В интервью газете Blick Граф заявил, что украинцы "в некоторых случаях более требовательны", чем другие искатели убежища. Он отметил, что в каждой волне беженцев первыми приезжают не самые нуждающиеся, а те, кто может это себе позволить, что "вызывает вопросы" у местного населения. "Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно", - заявил глава департамента.Как отмечает Luzerner Zeitung, после своего заявление Граф столкнулся с обвинениями в "расизме". Так, депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зеленые" обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинцев. Он потребовал от местного правительства информацию о положении украинских беженцев в Люцерне, а также о том, сколько из них имеют автомобили и получают соцпомощь. Кроме того, Фрай раскритиковал Графа за высказывание, сделанное им еще в октябре прошлого года, когда тот сообщил о просьбах украинок делать им инъекции ботокса, обвинив последнего в использовании "клише без ссылки на поддающиеся проверке факты". По мнению парламентария, заявления главы департамента Люцерна угрожают чувству солидарности местных жителей с украинцами.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.
https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html
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швейцария
украина
люцерн (кантон)
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в мире, швейцария, украина, люцерн (кантон), оон
В мире, Швейцария, Украина, Люцерн (кантон), ООН
05:59 11.01.2023
 
Высказывание чиновника об украинцах вызвало скандал в Швейцарии

LZ: швейцарского чиновника Графа обвинили в расизме из-за слов о беженцах с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБеженцы на польско-украинской границе
Беженцы на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Беженцы на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в "расизме" после его высказывания об украинских беженцах, пишет местное издание Luzerner Zeitung.
В интервью газете Blick Граф заявил, что украинцы "в некоторых случаях более требовательны", чем другие искатели убежища. Он отметил, что в каждой волне беженцев первыми приезжают не самые нуждающиеся, а те, кто может это себе позволить, что "вызывает вопросы" у местного населения. "Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно", - заявил глава департамента.
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Как отмечает Luzerner Zeitung, после своего заявление Граф столкнулся с обвинениями в "расизме". Так, депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии "Зеленые" обвинил его в распространении "заведомо негативных обобщений" в отношении украинцев. Он потребовал от местного правительства информацию о положении украинских беженцев в Люцерне, а также о том, сколько из них имеют автомобили и получают соцпомощь.
Кроме того, Фрай раскритиковал Графа за высказывание, сделанное им еще в октябре прошлого года, когда тот сообщил о просьбах украинок делать им инъекции ботокса, обвинив последнего в использовании "клише без ссылки на поддающиеся проверке факты". По мнению парламентария, заявления главы департамента Люцерна угрожают чувству солидарности местных жителей с украинцами.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.
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