https://ria.ru/20230110/zhizneobespechenie-1843888020.html

Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники

Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники - РИА Новости, 10.01.2023

Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники

Все системы жизнеобеспечения в столице работали штатно в период новогодних праздников и на Рождество, несмотря на сильные морозы, сообщила пресс-служба мэра и... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:52

2023-01-10T13:52

2023-01-10T13:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

новый год

праздник

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения в столице работали штатно в период новогодних праздников и на Рождество, несмотря на сильные морозы, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Во вторник Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заммэра Москвы Петра Бирюкова об итогах работы столичных служб городского хозяйства в дни празднования Нового 2023 года и Рождества Христова. Отмечается, что для ликвидации возможных инцидентов были заранее сформированы 1 305 аварийно-восстановительных бригад, а также подготовлено 1 449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения и 3 мобильные котельные. Помимо этого, на особо опасных участках дорог было обеспечено круглосуточное дежурство 41 тягача, а для утилизации снега была обеспечена работа 56 стационарных снегосплавных пунктов. Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций была сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 381 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, 7 вертолётов и 1 349 человек личного состава.

https://realty.ria.ru/20230104/bezopasnost-1841720502.html

https://ria.ru/20230101/moskva-1842742288.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, новый год, праздник, комплекс городского хозяйства москвы