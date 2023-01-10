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Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники - РИА Новости, 10.01.2023
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Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники
Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники - РИА Новости, 10.01.2023
Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники
Все системы жизнеобеспечения в столице работали штатно в период новогодних праздников и на Рождество, несмотря на сильные морозы, сообщила пресс-служба мэра и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:52
2023-01-10T13:54
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения в столице работали штатно в период новогодних праздников и на Рождество, несмотря на сильные морозы, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Во вторник Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заммэра Москвы Петра Бирюкова об итогах работы столичных служб городского хозяйства в дни празднования Нового 2023 года и Рождества Христова. Отмечается, что для ликвидации возможных инцидентов были заранее сформированы 1 305 аварийно-восстановительных бригад, а также подготовлено 1 449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения и 3 мобильные котельные. Помимо этого, на особо опасных участках дорог было обеспечено круглосуточное дежурство 41 тягача, а для утилизации снега была обеспечена работа 56 стационарных снегосплавных пунктов. Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций была сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 381 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, 7 вертолётов и 1 349 человек личного состава.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, новый год, праздник, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Новый год, Праздник, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:52 10.01.2023 (обновлено: 13:54 10.01.2023)
 

Системы жизнеобеспечения в Москве штатно отработали новогодние праздники

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкНовогодняя Москва
Новогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Новогодняя Москва
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения в столице работали штатно в период новогодних праздников и на Рождество, несмотря на сильные морозы, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Во вторник Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заммэра Москвы Петра Бирюкова об итогах работы столичных служб городского хозяйства в дни празднования Нового 2023 года и Рождества Христова.
"Всего за период новогодних и рождественских праздников зафиксировано 3 дня со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов по Цельсию ниже климатической нормы (6-8 января). Системы жизнеобеспечения города работали штатно. Аварийных отключений потребителей допущено не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации возможных инцидентов были заранее сформированы 1 305 аварийно-восстановительных бригад, а также подготовлено 1 449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения и 3 мобильные котельные.
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"Проводились необходимые работы по уборке и содержанию городских территорий. В ежедневной готовности находились 14 тысяч единиц специализированной техники, 143 тысячи рабочих и 43 тысячи единиц малой механизации, в очистке скатных кровель были задействованы 3,4 тысячи бригад", - говорится в сообщении.
Помимо этого, на особо опасных участках дорог было обеспечено круглосуточное дежурство 41 тягача, а для утилизации снега была обеспечена работа 56 стационарных снегосплавных пунктов.
"Вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов осуществлялись в плановом режиме. Особое внимание было уделено рождественским ярмаркам. Так, для уборки площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", в том числе расположенных в центре города, в круглосуточном режиме были задействованы 1,1 тысячи рабочих и 380 единиц техники", - отметили в пресс-службе.
Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций была сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 381 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, 7 вертолётов и 1 349 человек личного состава.
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