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Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений

Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений - РИА Новости, 10.01.2023

Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений, военной,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:26

2023-01-10T17:26

2023-01-10T17:42

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений, военной, специальной техники и спецпоражения.Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно. "Оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа", - добавил он.Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.

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дмитрий медведев, безопасность, россия