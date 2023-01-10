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Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений - РИА Новости, 10.01.2023
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Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений
Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений - РИА Новости, 10.01.2023
Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений, военной,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:26
2023-01-10T17:42
дмитрий медведев
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений, военной, специальной техники и спецпоражения.Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно. "Оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа", - добавил он.Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
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дмитрий медведев, безопасность, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
17:26 10.01.2023 (обновлено: 17:42 10.01.2023)
 
Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений

Медведев подписал распоряжение о создании группы по контролю за производством вооружений

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений, военной, специальной техники и спецпоражения.
"Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества", - сказал Медведев на совещании во вторник.
Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно. "Оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа", - добавил он.
Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 17:08
Минобороны заявило об увеличении поставок оружия ВС России на 30 процентов
 
Дмитрий МедведевБезопасностьРоссия
 
 
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