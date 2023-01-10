https://ria.ru/20230110/vooruzhenie-1844004531.html

Американский военный аналитик призвал прекратить вооружать Украину

Американский военный аналитик призвал прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 10.01.2023

Американский военный аналитик призвал прекратить вооружать Украину

Американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер во время выступления в Институте Шиллера высказался за прекращение... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T22:14

2023-01-10T22:14

2023-01-10T22:55

специальная военная операция на украине

украина

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сша

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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв — РИА Новости. Американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер во время выступления в Институте Шиллера высказался за прекращение военной поддержки Киева Западом.Среди прочего он затронул тему вмешательства Ватикана в ситуацию на Украине, отметив, что сейчас время для этого неподходящее. При этом Риттер допустил, что именно Ватикан может стать тем местом, где "между победившей Россией и побежденным Западом может быть выработана новая структура европейской безопасности"."Но на данном этапе не будет возможности для какого-либо вмешательства, пока рак, которым стала Украина, рак, созданный Западом, вооруженный Западом, мотивированный Западом, пока этот рак не будет иссечен и удален из общества навечно. И только Россия может сделать это. Никакого мирного урегулирования не будет", — подчеркнул он. По мнению аналитика, любые попытки навязать России урегулирование, достигнутое путем переговоров, могут иметь неприятные последствия и вызовут еще более жесткий ответ со стороны Москвы."Так что я думаю, что на данный момент переговоры — это наихудший из возможных вариантов действий. Лучшее, на что можно надеяться, так это на то, чтобы заставить Запад прекратить вооружать Украину, заставить Запад отказаться от любых представлений о потенциальной победе Украины, заставить Запад принять необходимость смягчения уже нанесенного ущерба украинскому народу, признавая неизбежность российской победы и надеясь, что Россия остановится перед полным уничтожением украинского государства", — заключил Риттер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/donory-1844000161.html

https://ria.ru/20230108/kadyrov-1843436418.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, оон, сша