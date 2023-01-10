https://ria.ru/20230110/vodozkin-1843818821.html

Водолазкину в Республике Сербской вручили награду за роман "Брисбен"

Водолазкину в Республике Сербской вручили награду за роман "Брисбен" - РИА Новости, 10.01.2023

Водолазкину в Республике Сербской вручили награду за роман "Брисбен"

Российскому писателю Евгению Водолазкину вручили награду за лучший роман в институте нобелевского лауреата по литературе Иво Андрича в Республике Сербской... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:52

2023-01-10T10:52

2023-01-10T10:52

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БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Российскому писателю Евгению Водолазкину вручили награду за лучший роман в институте нобелевского лауреата по литературе Иво Андрича в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ). Институт находится в Вишеграде в историческом районе Андричград возле моста через реку Дрина, описанного в одноименном романе нобелевского лауреата. Район был создан при участии властей Республики Сербской, а также режиссера и музыканта Эмира Кустурицы, который является директором института Андрича. "Евгений Водолазкин пишет и говорит смиренными интонациями чеховских интеллектуалов, снова создавая сказки и хроники, одна из которых — роман "Брисбен", — заявила председатель жюри "Большой награды Иво Андрич" Сладжана Илич. Ее слова приводит Радио и телевидение Республики Сербской. Кустурица отметил, что присуждение награды этого года за лучший роман Водолазкину является "счастливым решением". Российский писатель не в первый раз приехал на Западные Балканы. В июне он говорил РИА Новости в Белграде, что нынешние запреты Запада на русскую культуру не должны влиять на работу любого российского автора, "он должен заниматься своим делом, и то, что он напишет, все равно прозвучит". "Брисбен" рассказывает о молодом музыканте. История его жизни перекликается с событиями современности. Внезапно поставленный диагноз меняет будни героя, он задумывается о своем месте в мире. В 2019 году произведение попало в шорт-лист премии "Большая книга" и победило в национальном конкурсе "Книга года" в номинации "Проза года".

https://ria.ru/20221222/pelevin-1840655277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, евгений водолазкин, эмир кустурица, республика сербская, белград (город), книги