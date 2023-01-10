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Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО - РИА Новости, 10.01.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230110/vintovka-1843793175.html
Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО
Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО - РИА Новости, 10.01.2023
Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО
Для Вооруженных сил России начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T03:09
2023-01-10T11:53
новое оружие россии
владислав лобаев
россия
нато
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
lobaev arms
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Для Вооруженных сил России начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник.В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях спецоперации. В октябре 2022 года Владислав Лобаев, основатель производства высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms, сообщил в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в боевых действиях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владислав лобаев, россия, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), lobaev arms
Новое оружие России, Владислав Лобаев, Россия, НАТО, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Lobaev Arms
03:09 10.01.2023 (обновлено: 11:53 10.01.2023)
 
Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО

В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО

© РИА НовостиСнайперская винтовка "Счетчик"
Снайперская винтовка Счетчик - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости
Снайперская винтовка "Счетчик"
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Для Вооруженных сил России начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии", — сказал собеседник агентства.

В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях спецоперации.
© РИА НовостиСнайперская винтовка "Счетчик"
Снайперская винтовка Счетчик - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости
Снайперская винтовка "Счетчик"
В октябре 2022 года Владислав Лобаев, основатель производства высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms, сообщил в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в боевых действиях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября 2022, 03:37Новое оружие России
В России создают новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
 
Новое оружие РоссииВладислав ЛобаевРоссияНАТОФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Lobaev Arms
 
 
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