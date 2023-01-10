https://ria.ru/20230110/vintovka-1843793175.html

Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО

Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО - РИА Новости, 10.01.2023

Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО

Для Вооруженных сил России начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T03:09

2023-01-10T03:09

2023-01-10T11:53

новое оружие россии

владислав лобаев

россия

нато

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

lobaev arms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843848961_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d68f2b4ddc8384737bd1dc81e650bae.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Для Вооруженных сил России начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник.В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях спецоперации. В октябре 2022 года Владислав Лобаев, основатель производства высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms, сообщил в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в боевых действиях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/rostekh-1823267684.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав лобаев, россия, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), lobaev arms