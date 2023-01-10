https://ria.ru/20230110/trevoga-1843893846.html
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2023
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:17
2023-01-10T14:17
2023-01-10T14:17
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
в мире
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.00 (14.00 мск). Ранее во вторник воздушная тревога звучала в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230110/udar-1843870102.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис шмыгаль, в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, В мире, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Власти Харьковской и Днепропетровской областей Украины объявили воздушную тревогу