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В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/trevoga-1843893846.html
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2023
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:17
2023-01-10T14:17
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
в мире
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.00 (14.00 мск). Ранее во вторник воздушная тревога звучала в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230110/udar-1843870102.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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денис шмыгаль, в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, В мире, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
14:17 10.01.2023
 
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Власти Харьковской и Днепропетровской областей Украины объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.00 (14.00 мск).
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Вчера, 12:47Специальная военная операция на Украине
Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств
Ранее во вторник воздушная тревога звучала в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВ миреУкраинаДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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