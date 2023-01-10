https://ria.ru/20230110/traditsii-1843966514.html
Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных
Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных - РИА Новости, 10.01.2023
Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны научить своих детей отличать родные традиции от чужеродных ради свободной и независимой... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:02
2023-01-10T18:02
2023-01-10T18:02
александр лукашенко
белоруссия
минск
в мире
традиции
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны научить своих детей отличать родные традиции от чужеродных ради свободной и независимой жизни на своей земле. "Следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" и специальных премий президента. Слова главы государства приводит его пресс-служба. Лукашенко отметил, что "ежегодная церемония награждения лауреатов премий года прежде всего - это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет духовные истоки". "Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь ваша роль также является ведущей", - констатировал глава государства, обращаясь к лауреатам. Он напомнил, что первых лауреатов премии "За духовное возрождение" в Белоруссии чествовали более четверти века назад. Лукашенко заявил, что тогда в Белоруссии даже подумать не могли, с какими вызовами столкнутся в борьбе "за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад". "Но мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности - это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность. Они - в трудах первых просветителей белорусской земли, в построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками. Они - в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость, само право жить, народа-труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю", - продолжил президент. Глава государства особо подчеркнул и значимую роль православия в Белоруссии, "больше тысячи лет назад объединившего славян в древнее государство, научившее милосердию, миролюбию и любви к ближнему".
https://ria.ru/20221229/lukashenko-1842157103.html
https://ria.ru/20221230/zapad-1842505692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире, традиции
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, В мире, Традиции
Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных
Лукашенко призвал белорусов научить детей отличать родные традиции от чужеродных
МИНСК, 10 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что белорусы должны научить своих детей отличать родные традиции от чужеродных ради свободной и независимой жизни на своей земле.
"Следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных", - заявил Лукашенко во вторник в Минске
на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" и специальных премий президента. Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Лукашенко отметил, что "ежегодная церемония награждения лауреатов премий года прежде всего - это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет духовные истоки". "Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь ваша роль также является ведущей", - констатировал глава государства, обращаясь к лауреатам.
Он напомнил, что первых лауреатов премии "За духовное возрождение" в Белоруссии чествовали более четверти века назад. Лукашенко заявил, что тогда в Белоруссии даже подумать не могли, с какими вызовами столкнутся в борьбе "за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад".
"Но мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности - это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность. Они - в трудах первых просветителей белорусской земли, в построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками. Они - в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость, само право жить, народа-труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю", - продолжил президент.
Глава государства особо подчеркнул и значимую роль православия в Белоруссии, "больше тысячи лет назад объединившего славян в древнее государство, научившее милосердию, миролюбию и любви к ближнему".