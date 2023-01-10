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Более 300 аграрных предприятий Подмосковья получили субсидии в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230110/subsidii-1843939905.html
Более 300 аграрных предприятий Подмосковья получили субсидии в 2022 году
Более 300 аграрных предприятий Подмосковья получили субсидии в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
Более 300 аграрных предприятий Подмосковья получили субсидии в 2022 году
Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что за 2022 год более 300 аграрных предприятий региона получили свыше 5,8 миллиарда рублей РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:20
2023-01-10T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что за 2022 год более 300 аграрных предприятий региона получили свыше 5,8 миллиарда рублей в качестве субсидии, сообщил телеканал "360".Из федерального бюджета на помощь аграриям было направлено 1,3 миллиарда рублей, еще 4,5 миллиарда рублей выделили региональные власти."По программе льготного кредитования сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК привлечено 18,8 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов", – сказал Георгий Филимонов.Он отметил, что все средства пошли на поддержку производства приоритетных отраслей. Больше всего денег было потрачено на агротехнологические работы, стимулирование производства молока и приобретение новой техники.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:20 10.01.2023
 

Более 300 аграрных предприятий Подмосковья получили субсидии в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что за 2022 год более 300 аграрных предприятий региона получили свыше 5,8 миллиарда рублей в качестве субсидии, сообщил телеканал "360".
Из федерального бюджета на помощь аграриям было направлено 1,3 миллиарда рублей, еще 4,5 миллиарда рублей выделили региональные власти.
"По программе льготного кредитования сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК привлечено 18,8 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов", – сказал Георгий Филимонов.
Он отметил, что все средства пошли на поддержку производства приоритетных отраслей. Больше всего денег было потрачено на агротехнологические работы, стимулирование производства молока и приобретение новой техники.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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