https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898342.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.01.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР, сообщили во... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:31

2023-01-10T14:31

2023-01-10T14:39

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)