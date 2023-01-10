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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898342.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.01.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР, сообщили во... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:31
2023-01-10T14:39
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
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россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:31 10.01.2023 (обновлено: 14:39 10.01.2023)
 
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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