https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898342.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.01.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР, сообщили во... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:31
2023-01-10T14:31
2023-01-10T14:39
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:31 10.01.2023 (обновлено: 14:39 10.01.2023)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих