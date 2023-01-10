https://ria.ru/20230110/prometanie-1843888940.html

Машины горслужб Москвы начали прометание дорог и тротуаров из-за метели

Машины горслужб Москвы начали прометание дорог и тротуаров из-за метели - РИА Новости, 10.01.2023

Машины горслужб Москвы начали прометание дорог и тротуаров из-за метели

Снег и метель наблюдаются в отдельных районах Москвы, спецтранспорт городских служб начал прометание дорог и тротуаров, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:55

2023-01-10T13:55

2023-01-10T13:55

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Снег и метель наблюдаются в отдельных районах Москвы, спецтранспорт городских служб начал прометание дорог и тротуаров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет снег, местами метель. В 12.00 приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. После при необходимости проводим противогололедную обработку для исключения образования скользкости", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать движению колонн техники.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы