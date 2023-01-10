https://ria.ru/20230110/prometanie-1843888940.html
Машины горслужб Москвы начали прометание дорог и тротуаров из-за метели
Машины горслужб Москвы начали прометание дорог и тротуаров из-за метели - РИА Новости, 10.01.2023
Машины горслужб Москвы начали прометание дорог и тротуаров из-за метели
Снег и метель наблюдаются в отдельных районах Москвы, спецтранспорт городских служб начал прометание дорог и тротуаров, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:55
2023-01-10T13:55
2023-01-10T13:55
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Снег и метель наблюдаются в отдельных районах Москвы, спецтранспорт городских служб начал прометание дорог и тротуаров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет снег, местами метель. В 12.00 приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. После при необходимости проводим противогололедную обработку для исключения образования скользкости", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать движению колонн техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы