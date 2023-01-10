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В Южно-Сахалинске выгорел этаж офисного здания - РИА Новости, 10.01.2023
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В Южно-Сахалинске выгорел этаж офисного здания
В Южно-Сахалинске выгорел этаж офисного здания - РИА Новости, 10.01.2023
В Южно-Сахалинске выгорел этаж офисного здания
Четвертый этаж офисного здания в центре Южно-Сахалинска выгорел при пожаре, частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T04:09
2023-01-10T04:21
южно-сахалинск
чехов
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 янв – РИА Новости. Четвертый этаж офисного здания в центре Южно-Сахалинска выгорел при пожаре, частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее спасательное ведомство информировало, что в понедельник, 9 января, в 13.26 (5.26 мск) диспетчеру поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном административном здании на улице Чехова, 71. Первый пожарный расчет прибыл через шесть минут, горел фасад и вентиляционный отсек на площади примерно 40 квадратных метров. Из здания эвакуировались 30 человек, никто не пострадал. Возгорание было локализовано в 15.53 (7.53 мск) понедельника. "В понедельник в 23.25 (15.25 мск) в офисном здании на ул. Чехова, 71 ликвидировано открытое горение на площади 250 квадратных метров. В результате происшествия обрушилась часть кровли и выгорел четвертый этаж здания", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас пожарные проливают и разбирают полуразрушенные конструкции этажей.
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южно-сахалинск, чехов, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Южно-Сахалинск, Чехов, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:09 10.01.2023 (обновлено: 04:21 10.01.2023)
 
В Южно-Сахалинске выгорел этаж офисного здания

В центре Южно-Сахалинска выгорел четвертый этаж офисного здания

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 янв – РИА Новости. Четвертый этаж офисного здания в центре Южно-Сахалинска выгорел при пожаре, частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее спасательное ведомство информировало, что в понедельник, 9 января, в 13.26 (5.26 мск) диспетчеру поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном административном здании на улице Чехова, 71. Первый пожарный расчет прибыл через шесть минут, горел фасад и вентиляционный отсек на площади примерно 40 квадратных метров. Из здания эвакуировались 30 человек, никто не пострадал. Возгорание было локализовано в 15.53 (7.53 мск) понедельника.
"В понедельник в 23.25 (15.25 мск) в офисном здании на ул. Чехова, 71 ликвидировано открытое горение на площади 250 квадратных метров. В результате происшествия обрушилась часть кровли и выгорел четвертый этаж здания", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас пожарные проливают и разбирают полуразрушенные конструкции этажей.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоквартирном доме во Владикавказе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Южно-СахалинскЧеховПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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