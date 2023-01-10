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Рекультивация полигона "Съяново" в Серпухове подошла к концу

Рекультивация полигона "Съяново" в Серпухове подошла к концу - РИА Новости, 10.01.2023

Рекультивация полигона "Съяново" в Серпухове подошла к концу

В Серпухове завершилась рекультивация полигона "Съяново". Несмотря на сбои в поставках, работы удалось завершить в назначенное время. Такой информацией... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:32

2023-01-10T19:32

2023-01-10T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Серпухове завершилась рекультивация полигона "Съяново". Несмотря на сбои в поставках, работы удалось завершить в назначенное время. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360".Специалисты проводили работы в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Ранее данная территория являлась одной из самых загрязненных в Подмосковье. Мусор на "Съяново" свозили с 1999 года. Спустя 17 лет там не осталось свободного места.Он пояснил, что работы по рекультивации начались в 2020 году. Специалистам пришлось расчистить порядка 10 гектаров. Для этого выделили 2,5 миллиарда рублей.Фирсов рассказал также, что в 2022 году в регионе рекультивировали полигоны "Часцы" в Одинцове, "Парфеново" в Сергиевом Посаде и "Каурцево" в Наро-Фоминске.

московская область (подмосковье)

серпухов

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московская область (подмосковье), серпухов