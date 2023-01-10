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Рекультивация полигона "Съяново" в Серпухове подошла к концу
Рекультивация полигона "Съяново" в Серпухове подошла к концу - РИА Новости, 10.01.2023
Рекультивация полигона "Съяново" в Серпухове подошла к концу
В Серпухове завершилась рекультивация полигона "Съяново". Несмотря на сбои в поставках, работы удалось завершить в назначенное время. Такой информацией... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:32
2023-01-10T19:32
2023-01-10T19:32
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Серпухове завершилась рекультивация полигона "Съяново". Несмотря на сбои в поставках, работы удалось завершить в назначенное время. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360".Специалисты проводили работы в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Ранее данная территория являлась одной из самых загрязненных в Подмосковье. Мусор на "Съяново" свозили с 1999 года. Спустя 17 лет там не осталось свободного места.Он пояснил, что работы по рекультивации начались в 2020 году. Специалистам пришлось расчистить порядка 10 гектаров. Для этого выделили 2,5 миллиарда рублей.Фирсов рассказал также, что в 2022 году в регионе рекультивировали полигоны "Часцы" в Одинцове, "Парфеново" в Сергиевом Посаде и "Каурцево" в Наро-Фоминске.
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московская область (подмосковье), серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
В Серпухове завершилась рекультивация полигона "Съяново". Несмотря на сбои в поставках, работы удалось завершить в назначенное время. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360"
.
Специалисты проводили работы в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Ранее данная территория являлась одной из самых загрязненных в Подмосковье. Мусор на "Съяново" свозили с 1999 года. Спустя 17 лет там не осталось свободного места.
"В 2016 году полигон был закрыт. К этому времени здесь было накоплено свыше 1,8 миллиона кубометров отходов. По счастливому совпадению именно в 2016 году правительство России утвердило паспорт федерального проекта "Чистая страна", и появилась надежда на то, что с негативным влиянием полигона будет покончено", – рассказал Фирсов.
Он пояснил, что работы по рекультивации начались в 2020 году. Специалистам пришлось расчистить порядка 10 гектаров. Для этого выделили 2,5 миллиарда рублей.
Фирсов рассказал также, что в 2022 году в регионе рекультивировали полигоны "Часцы" в Одинцове, "Парфеново" в Сергиевом Посаде и "Каурцево" в Наро-Фоминске.