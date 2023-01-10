https://ria.ru/20230110/perekrytie-1843924825.html
По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара
По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 10.01.2023
По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара
Движение по улице Добролюбова в столице перекрыто в сторону центра из-за крупного пожара на складе автосервиса, сообщили в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:43
2023-01-10T15:43
2023-01-10T16:02
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение по улице Добролюбова в столице перекрыто в сторону центра из-за крупного пожара на складе автосервиса, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что загорелся склад автосервиса на улице Добролюбова. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. "На улице Добролюбова, дом 1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по улице Добролюбова в сторону центра", - говорится в сообщении. В столичном департаменте транспорта попросили выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20230109/pozhar-1843628055.html
москва
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Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
2023-01-10T15:43
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
15:43 10.01.2023 (обновлено: 16:02 10.01.2023)
По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара
Движение по улице Добролюбова в Москве перекрыто в сторону центра из-за крупного пожара