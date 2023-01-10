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По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 10.01.2023
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По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара
По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 10.01.2023
По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара
Движение по улице Добролюбова в столице перекрыто в сторону центра из-за крупного пожара на складе автосервиса, сообщили в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:43
2023-01-10T16:02
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение по улице Добролюбова в столице перекрыто в сторону центра из-за крупного пожара на складе автосервиса, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что загорелся склад автосервиса на улице Добролюбова. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. "На улице Добролюбова, дом 1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по улице Добролюбова в сторону центра", - говорится в сообщении. В столичном департаменте транспорта попросили выбирать пути объезда.
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4.7
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7 495 645-6601
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Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
15:43 10.01.2023 (обновлено: 16:02 10.01.2023)
 
По улице Добролюбова в Москве перекрыли движение из-за пожара

Движение по улице Добролюбова в Москве перекрыто в сторону центра из-за крупного пожара

© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники МЧС на месте пожара на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение по улице Добролюбова в столице перекрыто в сторону центра из-за крупного пожара на складе автосервиса, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что загорелся склад автосервиса на улице Добролюбова. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.
"На улице Добролюбова, дом 1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по улице Добролюбова в сторону центра", - говорится в сообщении.
В столичном департаменте транспорта попросили выбирать пути объезда.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании общежития в Когалыме, ХМАО - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
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