22:11 10.01.2023 (обновлено: 22:12 10.01.2023)
Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков
Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с главой МИД Германии Бербок по дороге в Харьков
© Фото : Дмитрий Кулеба/TwitterГлава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Фото : Дмитрий Кулеба/Twitter
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля, переговоры с ней длились три часа.
Ранее МИД ФРГ сообщил, что Бербок во время неанонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия.
"Наши переговоры в пути длились три часа - при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие - все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения. Но, безусловно, каждую минуту во время визита нас незримо сопровождала тема Leopard", - говорится в заявлении Кулебы в Telegram-канале МИД Украины.
По его словам, Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля. Он отметил, что не сомневается, что "Украина получит немецкие танки Leopard".