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Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков - РИА Новости, 10.01.2023
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Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков
Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков - РИА Новости, 10.01.2023
Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T22:11
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в мире
анналена бербок
украина
харьков
дмитрий кулеба
мид германии
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля, переговоры с ней длились три часа. Ранее МИД ФРГ сообщил, что Бербок во время неанонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия. По его словам, Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля. Он отметил, что не сомневается, что "Украина получит немецкие танки Leopard".
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в мире, анналена бербок, украина, харьков, дмитрий кулеба, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Украина, Харьков, Дмитрий Кулеба, МИД Германии
22:11 10.01.2023 (обновлено: 22:12 10.01.2023)
 
Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков

Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с главой МИД Германии Бербок по дороге в Харьков

© Фото : Дмитрий Кулеба/TwitterГлава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Дмитрий Кулеба/Twitter
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля, переговоры с ней длились три часа.
Ранее МИД ФРГ сообщил, что Бербок во время неанонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия.
"Наши переговоры в пути длились три часа - при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие - все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения. Но, безусловно, каждую минуту во время визита нас незримо сопровождала тема Leopard", - говорится в заявлении Кулебы в Telegram-канале МИД Украины.
По его словам, Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля. Он отметил, что не сомневается, что "Украина получит немецкие танки Leopard".
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В миреАнналена БербокУкраинаХарьковДмитрий КулебаМИД Германии
 
 
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