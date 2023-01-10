https://ria.ru/20230110/peregovory-1844004326.html

Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков

Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков - РИА Новости, 10.01.2023

Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T22:11

2023-01-10T22:11

2023-01-10T22:12

в мире

анналена бербок

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дмитрий кулеба

мид германии

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля, переговоры с ней длились три часа. Ранее МИД ФРГ сообщил, что Бербок во время неанонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия. По его словам, Бербок стала первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля. Он отметил, что не сомневается, что "Украина получит немецкие танки Leopard".

https://ria.ru/20230109/postavki-1843729232.html

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в мире, анналена бербок, украина, харьков, дмитрий кулеба, мид германии