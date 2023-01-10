https://ria.ru/20230110/oruzhie-1843889722.html

НАТО и ЕС будут сотрудничать в вопросах пополнения запасов оружия в Европе

НАТО и ЕС будут сотрудничать в вопросах пополнения запасов оружия в Европе - РИА Новости, 10.01.2023

НАТО и ЕС будут сотрудничать в вопросах пополнения запасов оружия в Европе

НАТО и ЕС будут сотрудничать в вопросах пополнения запасов вооружений в Европе, которые сократились из-за поставок Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:56

2023-01-10T13:56

2023-01-10T14:59

европа

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нато

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еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

йенс столтенберг

россия

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. НАТО и ЕС будут сотрудничать в вопросах пополнения запасов вооружений в Европе, которые сократились из-за поставок Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам подписания в Брюсселе совместной декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО."Мы все знаем, что сейчас нам необходимо наращивать производственные мощности оборонной промышленности, мы должны координировать восстановление запасов вооружения и техники, я рассчитываю работать на этом направлении со Швецией, которая председательствует в ЕС, и естественно, мы будем это обсуждать в генеральным секретарем НАТО в ходе предстоящего визита на коллегию Еврокомиссии", - сказала она.По словам главы ЕК, ЕС "продолжит оказание значимой гуманитарной, экономической помощи и содействие в области безопасности Украине столько, сколько это будет необходимо".В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны альянса, в том числе в ЕС, значительно истощили свои запасы вооружений, однако, по его словам, "помощь Украине важнее соблюдения стандартов НАТО по поддержанию уровня запасов вооружений".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

https://ria.ru/20230110/kiberprostranstvo-1843887923.html

https://ria.ru/20230110/nato-1843904280.html

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европа, украина, нато, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, россия