https://ria.ru/20230110/oproverzhenie-1844007454.html

В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров

В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров - РИА Новости, 10.01.2023

В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров

В канцелярии президента Польши опровергли увольнение сотрудника из-за разговора польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами. Об этом в соцсетях... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T22:41

2023-01-10T22:41

2023-01-10T22:41

в мире

анджей дуда

эммануэль макрон

польша

россия

украина

rutube

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg

ВАРШАВА, 10 янв - РИА Новости. В канцелярии президента Польши опровергли увольнение сотрудника из-за разговора польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами. Об этом в соцсетях написал шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох. Ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что после разговора президента Польши с российскими пранкерами был уволен директор бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт. Пятнадцатого ноября прошлого года, в день, когда на территории Польши упала украинская ракета, в аккаунте российских пранкеров Вована и Лексуса в Rutube был размещен их разговор с Дудой. Польский лидер в разговоре с пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии президента Польши после этого заявили, что Дуда во время разговора заподозрил обман и закончил разговор. Шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох опроверг увольнение Гиллерта из-за разговора Дуды с пранкерами. "Ерунда, высосанная из пальца. Смена директора бюро международной политики канцелярии президента планировалось уже много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение, и я упросил его остаться до конца года. Никто Петра не выгонял. Он профессиональный дипломат и любимый начальник", - написал Кумох в Twitter. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20230110/duda-1843973567.html

https://ria.ru/20221223/duda-1840712856.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анджей дуда, эммануэль макрон, польша, россия, украина, rutube, нато