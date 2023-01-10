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В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров - РИА Новости, 10.01.2023
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В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров
В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров - РИА Новости, 10.01.2023
В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров
В канцелярии президента Польши опровергли увольнение сотрудника из-за разговора польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами. Об этом в соцсетях... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T22:41
2023-01-10T22:41
в мире
анджей дуда
эммануэль макрон
польша
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rutube
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ВАРШАВА, 10 янв - РИА Новости. В канцелярии президента Польши опровергли увольнение сотрудника из-за разговора польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами. Об этом в соцсетях написал шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох. Ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что после разговора президента Польши с российскими пранкерами был уволен директор бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт. Пятнадцатого ноября прошлого года, в день, когда на территории Польши упала украинская ракета, в аккаунте российских пранкеров Вована и Лексуса в Rutube был размещен их разговор с Дудой. Польский лидер в разговоре с пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии президента Польши после этого заявили, что Дуда во время разговора заподозрил обман и закончил разговор. Шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох опроверг увольнение Гиллерта из-за разговора Дуды с пранкерами. "Ерунда, высосанная из пальца. Смена директора бюро международной политики канцелярии президента планировалось уже много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение, и я упросил его остаться до конца года. Никто Петра не выгонял. Он профессиональный дипломат и любимый начальник", - написал Кумох в Twitter. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
https://ria.ru/20230110/duda-1843973567.html
https://ria.ru/20221223/duda-1840712856.html
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в мире, анджей дуда, эммануэль макрон, польша, россия, украина, rutube, нато
В мире, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон, Польша, Россия, Украина, Rutube, НАТО
22:41 10.01.2023
 
В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров

В Польше опровергли увольнение сотрудника президента из-за разговора Дуды с пранкерами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 янв - РИА Новости. В канцелярии президента Польши опровергли увольнение сотрудника из-за разговора польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами. Об этом в соцсетях написал шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох.
Ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что после разговора президента Польши с российскими пранкерами был уволен директор бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт. Пятнадцатого ноября прошлого года, в день, когда на территории Польши упала украинская ракета, в аккаунте российских пранкеров Вована и Лексуса в Rutube был размещен их разговор с Дудой. Польский лидер в разговоре с пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии президента Польши после этого заявили, что Дуда во время разговора заподозрил обман и закончил разговор.
Пранкер Владимир Кузнецов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 18:29
Пранкер посоветовал президенту Польши задуматься о профессионализме
Шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох опроверг увольнение Гиллерта из-за разговора Дуды с пранкерами.
"Ерунда, высосанная из пальца. Смена директора бюро международной политики канцелярии президента планировалось уже много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение, и я упросил его остаться до конца года. Никто Петра не выгонял. Он профессиональный дипломат и любимый начальник", - написал Кумох в Twitter.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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В миреАнджей ДудаЭммануэль МакронПольшаРоссияУкраинаRutubeНАТО
 
 
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