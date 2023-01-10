В Польше опровергли сообщения об увольнении чиновника за звонок пранкеров
В Польше опровергли увольнение сотрудника президента из-за разговора Дуды с пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 янв - РИА Новости. В канцелярии президента Польши опровергли увольнение сотрудника из-за разговора польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами. Об этом в соцсетях написал шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох.
Ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что после разговора президента Польши с российскими пранкерами был уволен директор бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт. Пятнадцатого ноября прошлого года, в день, когда на территории Польши упала украинская ракета, в аккаунте российских пранкеров Вована и Лексуса в Rutube был размещен их разговор с Дудой. Польский лидер в разговоре с пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии президента Польши после этого заявили, что Дуда во время разговора заподозрил обман и закончил разговор.
Шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох опроверг увольнение Гиллерта из-за разговора Дуды с пранкерами.
"Ерунда, высосанная из пальца. Смена директора бюро международной политики канцелярии президента планировалось уже много месяцев, потому что Гиллерт получил другое предложение, и я упросил его остаться до конца года. Никто Петра не выгонял. Он профессиональный дипломат и любимый начальник", - написал Кумох в Twitter.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
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