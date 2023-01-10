https://ria.ru/20230110/moskva-1843822821.html
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов - РИА Новости, 10.01.2023
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов
Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:41
2023-01-10T10:41
2023-01-10T10:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843386440_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_02994e35c3d8e562a02a8efaa4189189.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перешли на усиленный режим, круглосуточно работает Оперативный штаб комплекса, организовано дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принято решение продлить такой график из-за аномально холодной погоды, установившейся в столичном регионе", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, оснащенные специализированной техникой. На круглосуточное дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур, подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих.
https://ria.ru/20230109/moskva-1843660623.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843386440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6a7c134b104f66469b2cc6250e314f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перешли на усиленный режим, круглосуточно работает Оперативный штаб комплекса, организовано дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принято решение продлить такой график из-за аномально холодной погоды, установившейся в столичном регионе", - отметил Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, оснащенные специализированной техникой. На круглосуточное дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур, подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих.