https://ria.ru/20230110/moskva-1843822821.html

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов - РИА Новости, 10.01.2023

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов

Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:41

2023-01-10T10:41

2023-01-10T10:41

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петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перешли на усиленный режим, круглосуточно работает Оперативный штаб комплекса, организовано дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принято решение продлить такой график из-за аномально холодной погоды, установившейся в столичном регионе", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, оснащенные специализированной техникой. На круглосуточное дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур, подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих.

https://ria.ru/20230109/moskva-1843660623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы