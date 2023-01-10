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Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР - РИА Новости, 10.01.2023
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Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР
Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР - РИА Новости, 10.01.2023
Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР
Отдохнувшего в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России", фракция также обязана исключить его из своего... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:06
2023-01-10T19:54
политика
дубай
единая россия
оаэ
денис долженко
андрей турчак
олег кувшинников
вологодская область
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отдохнувшего в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России", фракция также обязана исключить его из своего состава и освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности, сообщили в пресс-службе партии. Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета. Действия депутата также раскритиковал и губернатор Олег Кувшинников."Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракция партии в заксобрании региона должна исключить его из своего состава. Решение в отношении Дениса Долженко вынес Президиум Генсовета "Единой России" в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия".", - сказано в сообщении.Отмечается, что фракция "Единой России" в Вологодском Заксобрании должна инициировать решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.
https://ria.ru/20230107/deputat-1843422918.html
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дубай
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политика, дубай, единая россия, оаэ, денис долженко, андрей турчак, олег кувшинников, вологодская область
Политика, Дубай, Единая Россия, ОАЭ, Денис Долженко, Андрей Турчак, Олег Кувшинников, Вологодская область
19:06 10.01.2023 (обновлено: 19:54 10.01.2023)
 
Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР

Отдохнувшего в ОАЭ депутата Вологодского заксобрания Долженко исключили из сторонников ЕР

© Фото : Денис Долженко/ВКонтактеФотография, опубликованная Денисом Долженко
Фотография, опубликованная Денисом Долженко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Денис Долженко/ВКонтакте
Фотография, опубликованная Денисом Долженко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отдохнувшего в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России", фракция также обязана исключить его из своего состава и освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности, сообщили в пресс-службе партии.
Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета. Действия депутата также раскритиковал и губернатор Олег Кувшинников.
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"Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракция партии в заксобрании региона должна исключить его из своего состава. Решение в отношении Дениса Долженко вынес Президиум Генсовета "Единой России" в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия".", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фракция "Единой России" в Вологодском Заксобрании должна инициировать решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.
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ПолитикаДубайЕдиная РоссияОАЭДенис ДолженкоАндрей ТурчакОлег КувшинниковВологодская область
 
 
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