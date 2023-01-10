19:06 10.01.2023 (обновлено: 19:54 10.01.2023)
Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР
Отдохнувшего в ОАЭ депутата Вологодского заксобрания Долженко исключили из сторонников ЕР
© Фото : Денис Долженко/ВКонтактеФотография, опубликованная Денисом Долженко
© Фото : Денис Долженко/ВКонтакте
Фотография, опубликованная Денисом Долженко
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отдохнувшего в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России", фракция также обязана исключить его из своего состава и освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности, сообщили в пресс-службе партии.
Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета. Действия депутата также раскритиковал и губернатор Олег Кувшинников.
"Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракция партии в заксобрании региона должна исключить его из своего состава. Решение в отношении Дениса Долженко вынес Президиум Генсовета "Единой России" в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия".", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фракция "Единой России" в Вологодском Заксобрании должна инициировать решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.