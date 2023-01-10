https://ria.ru/20230110/isklyuchenie-1843982579.html

Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР

Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР - РИА Новости, 10.01.2023

Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата исключили из сторонников ЕР

Отдохнувшего в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России", фракция также обязана исключить его из своего... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:06

2023-01-10T19:06

2023-01-10T19:54

политика

дубай

единая россия

оаэ

денис долженко

андрей турчак

олег кувшинников

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843831023_0:687:1620:1598_1920x0_80_0_0_c383bd32cfbf2bf64030f276064927fb.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отдохнувшего в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России", фракция также обязана исключить его из своего состава и освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности, сообщили в пресс-службе партии. Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета. Действия депутата также раскритиковал и губернатор Олег Кувшинников."Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракция партии в заксобрании региона должна исключить его из своего состава. Решение в отношении Дениса Долженко вынес Президиум Генсовета "Единой России" в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия".", - сказано в сообщении.Отмечается, что фракция "Единой России" в Вологодском Заксобрании должна инициировать решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

https://ria.ru/20230107/deputat-1843422918.html

https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html

дубай

оаэ

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, дубай, единая россия, оаэ, денис долженко, андрей турчак, олег кувшинников, вологодская область