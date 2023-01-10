https://ria.ru/20230110/gosuslugi-1843820057.html

В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах

В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах - РИА Новости, 10.01.2023

В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах

Застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на портале Госуслуг, в том числе выбор или замена страховой медорганизации, а также предоставление сведений... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:31

2023-01-10T10:31

2023-01-10T10:31

общество

илья баланин

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на портале Госуслуг, в том числе выбор или замена страховой медорганизации, а также предоставление сведений об оказанных медицинских услугах, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования. "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе "ГосТех" в соответствии с Постановлением Правительства РФ, а также в соответствии с планом перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид совместно с Минцифры России запустил на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) новые сервисы для застрахованных по ОМС", - говорится в сообщении. Теперь застрахованные в системе ОМС на Госуслугах могут выбирать или менять страховую медицинскую организацию, получать сведения об оказанных медицинских услугах, восстанавливаться на учете в системе обязательного медицинского страхования, пояснили в пресс-службе. Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Также застрахованные должны дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС, уточнили в Фонде. Ранее сообщалось, что оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь можно на Госуслугах, а носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно.

https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html

https://ria.ru/20221201/gosuslugi-1835434447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, илья баланин, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф