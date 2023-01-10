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В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах - РИА Новости, 10.01.2023
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В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах
В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах - РИА Новости, 10.01.2023
В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах
Застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на портале Госуслуг, в том числе выбор или замена страховой медорганизации, а также предоставление сведений... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:31
2023-01-10T10:31
общество
илья баланин
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на портале Госуслуг, в том числе выбор или замена страховой медорганизации, а также предоставление сведений об оказанных медицинских услугах, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования. "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе "ГосТех" в соответствии с Постановлением Правительства РФ, а также в соответствии с планом перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид совместно с Минцифры России запустил на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) новые сервисы для застрахованных по ОМС", - говорится в сообщении. Теперь застрахованные в системе ОМС на Госуслугах могут выбирать или менять страховую медицинскую организацию, получать сведения об оказанных медицинских услугах, восстанавливаться на учете в системе обязательного медицинского страхования, пояснили в пресс-службе. Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Также застрахованные должны дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС, уточнили в Фонде. Ранее сообщалось, что оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь можно на Госуслугах, а носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно.
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общество, илья баланин, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Илья Баланин, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
10:31 10.01.2023
 
В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах

В ФОМС сообщили, что застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на Госуслугах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на портале Госуслуг, в том числе выбор или замена страховой медорганизации, а также предоставление сведений об оказанных медицинских услугах, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
"Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе "ГосТех" в соответствии с Постановлением Правительства РФ, а также в соответствии с планом перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид совместно с Минцифры России запустил на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) новые сервисы для застрахованных по ОМС", - говорится в сообщении.
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Теперь застрахованные в системе ОМС на Госуслугах могут выбирать или менять страховую медицинскую организацию, получать сведения об оказанных медицинских услугах, восстанавливаться на учете в системе обязательного медицинского страхования, пояснили в пресс-службе.
Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Также застрахованные должны дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС, уточнили в Фонде.
"Новые сервисы ОМС позволяют значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", - отметил председатель ФОМС Илья Баланин, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь можно на Госуслугах, а носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно.
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ОбществоИлья БаланинРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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