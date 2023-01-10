https://ria.ru/20230110/finlyandiya-1843789793.html

В Финляндии расширяют поддержку пострадавших от санкций компаний

В Финляндии расширяют поддержку пострадавших от санкций компаний - РИА Новости, 10.01.2023

В Финляндии расширяют поддержку пострадавших от санкций компаний

Финляндия расширяет поддержку компаний, пострадавших из-за действий России на Украине или санкций, введенных как Евросоюзом, так и Москвой, в четыре раза, до 2... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T01:00

2023-01-10T01:00

2023-01-10T01:05

финляндия

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Финляндия расширяет поддержку компаний, пострадавших из-за действий России на Украине или санкций, введенных как Евросоюзом, так и Москвой, в четыре раза, до 2 миллионов евро, сообщает в понедельник финское министерство занятости и экономики. Согласно решению Еврокомиссии, утвердившей 6 января изменения и расширение программы государственной помощи Финляндии, поддержка может быть предоставлена в период с 6 января по 31 декабря 2023 года, а максимальная сумма для одного предприятия составляет 2 миллиона евро (ранее - 500 тысяч евро). Европейская комиссия в марте 2022 года утвердила временные правила государственной помощи, которые предназначены для поддержки экономики ЕС в связи с действиями России на Украине. После этого правила были изменены 24 июля и 28 октября, а срок их действия продлен. Благодаря дополнительным изменениям правила государственной помощи ЕС стали значительно более гибкими, чем обычно действующие правила государственной помощи, уточняет финское министерство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/1786678319.html

финляндия

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финляндия, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия