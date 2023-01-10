https://ria.ru/20230110/finlyandiya-1843789793.html
В Финляндии расширяют поддержку пострадавших от санкций компаний
В Финляндии расширяют поддержку пострадавших от санкций компаний - РИА Новости, 10.01.2023
В Финляндии расширяют поддержку пострадавших от санкций компаний
Финляндия расширяет поддержку компаний, пострадавших из-за действий России на Украине или санкций, введенных как Евросоюзом, так и Москвой, в четыре раза, до 2... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T01:00
2023-01-10T01:00
2023-01-10T01:05
финляндия
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Финляндия расширяет поддержку компаний, пострадавших из-за действий России на Украине или санкций, введенных как Евросоюзом, так и Москвой, в четыре раза, до 2 миллионов евро, сообщает в понедельник финское министерство занятости и экономики. Согласно решению Еврокомиссии, утвердившей 6 января изменения и расширение программы государственной помощи Финляндии, поддержка может быть предоставлена в период с 6 января по 31 декабря 2023 года, а максимальная сумма для одного предприятия составляет 2 миллиона евро (ранее - 500 тысяч евро). Европейская комиссия в марте 2022 года утвердила временные правила государственной помощи, которые предназначены для поддержки экономики ЕС в связи с действиями России на Украине. После этого правила были изменены 24 июля и 28 октября, а срок их действия продлен. Благодаря дополнительным изменениям правила государственной помощи ЕС стали значительно более гибкими, чем обычно действующие правила государственной помощи, уточняет финское министерство.
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финляндия, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия
Финляндия, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
01:00 10.01.2023 (обновлено: 01:05 10.01.2023)
В Финляндии расширяют поддержку пострадавших от санкций компаний
В Финляндии расширяют поддержку пострадавших из-за санкций компаний до двух миллионов евро