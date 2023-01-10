https://ria.ru/20230110/donetsk-1843942939.html

В Донецке около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов

В Донецке около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 10.01.2023

В Донецке около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов

Порядка 16,5 тысячи абонентов остаются без электроснабжения в результате обстрелов Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил во вторник мэр РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:30

2023-01-10T16:30

2023-01-10T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Порядка 16,5 тысячи абонентов остаются без электроснабжения в результате обстрелов Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что для восстановления объектов были мобилизованы все имеющиеся в наличии бригады. Совместными усилиями с тепловиками, энергетиками, коммунальными службами и МЧС удалось восстановить энергоснабжение 18 котельных. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Представительство ДНР в СЦКК в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Ранены были три человека. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843926187.html

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины