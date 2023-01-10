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В Донецке около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 10.01.2023
В Донецке около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов
Порядка 16,5 тысячи абонентов остаются без электроснабжения в результате обстрелов Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил во вторник мэр РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:30
2023-01-10T16:30
2023-01-10T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Порядка 16,5 тысячи абонентов остаются без электроснабжения в результате обстрелов Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что для восстановления объектов были мобилизованы все имеющиеся в наличии бригады. Совместными усилиями с тепловиками, энергетиками, коммунальными службами и МЧС удалось восстановить энергоснабжение 18 котельных. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Представительство ДНР в СЦКК в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Ранены были три человека. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843926187.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов
Мэр Донецка Кулемзин: около 16,5 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ