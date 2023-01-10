https://ria.ru/20230110/donbass-1843805389.html

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 10.01.2023

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

Один мирный житель погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:53

2023-01-10T08:53

2023-01-10T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

петровский район

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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Один мирный житель погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 9 января до 08.00 10 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 3 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба. В результате обстрела Петровского района Донецка в понедельник погибла мирная жительница и три человека пострадали, сообщали ранее мэр города и штаб обороны.

https://ria.ru/20230110/donbass-1843788510.html

донецкая народная республика

украина

петровский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, петровский район