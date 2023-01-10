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В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/donbass-1843805389.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 10.01.2023
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек
Один мирный житель погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:53
2023-01-10T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
петровский район
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Один мирный житель погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 9 января до 08.00 10 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 3 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба. В результате обстрела Петровского района Донецка в понедельник погибла мирная жительница и три человека пострадали, сообщали ранее мэр города и штаб обороны.
https://ria.ru/20230110/donbass-1843788510.html
донецкая народная республика
украина
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, украина, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Петровский район
08:53 10.01.2023 (обновлено: 11:22 10.01.2023)
 
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки один человек погиб, трое получили ранения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДом, пострадавший в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023
Дом, пострадавший в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дом, пострадавший в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Один мирный житель погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 9 января до 08.00 10 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 3 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
В результате обстрела Петровского района Донецка в понедельник погибла мирная жительница и три человека пострадали, сообщали ранее мэр города и штаб обороны.
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
00:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПетровский район
 
 
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