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В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена - РИА Новости, 10.01.2023
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В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена
В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена - РИА Новости, 10.01.2023
В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена
Новый спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что ситуация с обнаружением секретных документов в период работы Джо... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:50
2023-01-10T11:50
в мире
джо байден
сша
кевин маккарти
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что ситуация с обнаружением секретных документов в период работы Джо Байдена вице-президентом США вызывает "серьезное беспокойство". Ранее Белый дом признал, что президент США Джо Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, стало в прошлом году поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием. "(Это вызывает) серьезное беспокойство ... У него (Байдена) были эти секретные (документы), а что он говорил по поводу другого президента ", - приводит слова Маккарти телеканал CBS. "Да, действительно? Они только сейчас нашли их спустя столько лет?", - ответил Маккарти на вопрос о том, отличается ли ситуация в связи с тем, что адвокаты Байдена сами нашли документы и "немедленно" передали их.
https://ria.ru/20230110/bayden-1843790137.html
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в мире, джо байден, сша, кевин маккарти
В мире, Джо Байден, США, Кевин Маккарти
11:50 10.01.2023
 
В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена

В палате представителей США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что ситуация с обнаружением секретных документов в период работы Джо Байдена вице-президентом США вызывает "серьезное беспокойство".
Ранее Белый дом признал, что президент США Джо Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден во время встречи с представителями благотворительной организации Армия спасения в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
01:22
Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, стало в прошлом году поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием.
"(Это вызывает) серьезное беспокойство ... У него (Байдена) были эти секретные (документы), а что он говорил по поводу другого президента ", - приводит слова Маккарти телеканал CBS.
"Да, действительно? Они только сейчас нашли их спустя столько лет?", - ответил Маккарти на вопрос о том, отличается ли ситуация в связи с тем, что адвокаты Байдена сами нашли документы и "немедленно" передали их.
Женщина идет по торговой улице в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
08:00
США лишились своего главного оружия
 
В миреДжо БайденСШАКевин Маккарти
 
 
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