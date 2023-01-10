https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843847363.html

В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена

В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена - РИА Новости, 10.01.2023

В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена

Новый спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что ситуация с обнаружением секретных документов в период работы Джо... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:50

2023-01-10T11:50

2023-01-10T11:50

в мире

джо байден

сша

кевин маккарти

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что ситуация с обнаружением секретных документов в период работы Джо Байдена вице-президентом США вызывает "серьезное беспокойство". Ранее Белый дом признал, что президент США Джо Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, стало в прошлом году поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием. "(Это вызывает) серьезное беспокойство ... У него (Байдена) были эти секретные (документы), а что он говорил по поводу другого президента ", - приводит слова Маккарти телеканал CBS. "Да, действительно? Они только сейчас нашли их спустя столько лет?", - ответил Маккарти на вопрос о том, отличается ли ситуация в связи с тем, что адвокаты Байдена сами нашли документы и "немедленно" передали их.

https://ria.ru/20230110/bayden-1843790137.html

https://ria.ru/20230110/zapad-1843766441.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, сша, кевин маккарти