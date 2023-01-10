В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена
В палате представителей США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что ситуация с обнаружением секретных документов в период работы Джо Байдена вице-президентом США вызывает "серьезное беспокойство".
Ранее Белый дом признал, что президент США Джо Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, стало в прошлом году поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием.
"(Это вызывает) серьезное беспокойство ... У него (Байдена) были эти секретные (документы), а что он говорил по поводу другого президента ", - приводит слова Маккарти телеканал CBS.
"Да, действительно? Они только сейчас нашли их спустя столько лет?", - ответил Маккарти на вопрос о том, отличается ли ситуация в связи с тем, что адвокаты Байдена сами нашли документы и "немедленно" передали их.