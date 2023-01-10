https://ria.ru/20230110/covid-19-1843832621.html

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 1123 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:16

2023-01-10T11:16

2023-01-10T11:16

распространение коронавируса

москва

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1123 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1123, госпитализированы 114 человек, выздоровело 1069 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 793 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 310 076 случая коронавируса, выздоровели 3 117 888 человек, умерли 47 625 человек.

https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843722091.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, коронавирус covid-19