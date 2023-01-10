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В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230110/covid-19-1843832621.html
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 1123 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:16
2023-01-10T11:16
распространение коронавируса
москва
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1123 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1123, госпитализированы 114 человек, выздоровело 1069 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 793 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 310 076 случая коронавируса, выздоровели 3 117 888 человек, умерли 47 625 человек.
https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843722091.html
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москва, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Коронавирус COVID-19
11:16 10.01.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1123 случая COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинский сотрудник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1123 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1123, госпитализированы 114 человек, выздоровело 1069 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 793 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 310 076 случая коронавируса, выздоровели 3 117 888 человек, умерли 47 625 человек.
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Распространение коронавирусаМоскваОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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