https://ria.ru/20230110/biznes-1843830418.html
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев
Российский бизнес должен быть национально ориентированным и думать о долгосрочном развитии страны, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:12
2023-01-10T11:12
2023-01-10T11:12
николай патрушев
россия
экономика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский бизнес должен быть национально ориентированным и думать о долгосрочном развитии страны, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. "Российский бизнес должен быть национально ориентированным", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его мнению, частному капиталу так же, как и власти, "следует думать о долгосрочном развитии страны". "Наша страна идет по пути создания крепкой, современной, независимой экономики, чтобы добиться экономического суверенитета. Все ресурсы у России для этого есть. Нужна культура их использования, бережное и хозяйское отношение к нашим сокровищам – не только природным, но и нематериальным", - считает секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230110/armiya-1843828845.html
https://ria.ru/20200709/1574127138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, экономика
Николай Патрушев, Россия, Экономика
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: российский бизнес должен быть национально ориентированным