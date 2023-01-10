Рейтинг@Mail.ru
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/biznes-1843830418.html
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев
Российский бизнес должен быть национально ориентированным и думать о долгосрочном развитии страны, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:12
2023-01-10T11:12
николай патрушев
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский бизнес должен быть национально ориентированным и думать о долгосрочном развитии страны, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. "Российский бизнес должен быть национально ориентированным", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его мнению, частному капиталу так же, как и власти, "следует думать о долгосрочном развитии страны". "Наша страна идет по пути создания крепкой, современной, независимой экономики, чтобы добиться экономического суверенитета. Все ресурсы у России для этого есть. Нужна культура их использования, бережное и хозяйское отношение к нашим сокровищам – не только природным, но и нематериальным", - считает секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230110/armiya-1843828845.html
https://ria.ru/20200709/1574127138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_85955c3aa17638d40fa6f40c8775ec2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай патрушев, россия, экономика
Николай Патрушев, Россия, Экономика
11:12 10.01.2023
 
Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: российский бизнес должен быть национально ориентированным

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский бизнес должен быть национально ориентированным и думать о долгосрочном развитии страны, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Российский бизнес должен быть национально ориентированным", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
11:04
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы
По его мнению, частному капиталу так же, как и власти, "следует думать о долгосрочном развитии страны".
"Наша страна идет по пути создания крепкой, современной, независимой экономики, чтобы добиться экономического суверенитета. Все ресурсы у России для этого есть. Нужна культура их использования, бережное и хозяйское отношение к нашим сокровищам – не только природным, но и нематериальным", - считает секретарь Совбеза.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 17:07
Путин призвал сделать Национальный рейтинг барометром запросов бизнеса
 
Николай ПатрушевРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала