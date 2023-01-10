https://ria.ru/20230110/biznes-1843830418.html

Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев

Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023

Бизнес должен быть национально ориентированным, заявил Патрушев

Российский бизнес должен быть национально ориентированным и думать о долгосрочном развитии страны, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:12

2023-01-10T11:12

2023-01-10T11:12

николай патрушев

россия

экономика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский бизнес должен быть национально ориентированным и думать о долгосрочном развитии страны, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. "Российский бизнес должен быть национально ориентированным", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его мнению, частному капиталу так же, как и власти, "следует думать о долгосрочном развитии страны". "Наша страна идет по пути создания крепкой, современной, независимой экономики, чтобы добиться экономического суверенитета. Все ресурсы у России для этого есть. Нужна культура их использования, бережное и хозяйское отношение к нашим сокровищам – не только природным, но и нематериальным", - считает секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20230110/armiya-1843828845.html

https://ria.ru/20200709/1574127138.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, россия, экономика