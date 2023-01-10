https://ria.ru/20230110/belorussiya-1843813724.html

Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода

Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода - РИА Новости, 10.01.2023

Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода

Норма о возможности утраты гражданства Белоруссии лицами, осужденными за преступления экстремистской направленности и выехавшими за рубеж, вступит в силу через... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:53

2023-01-10T09:53

2023-01-10T09:54

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Норма о возможности утраты гражданства Белоруссии лицами, осужденными за преступления экстремистской направленности и выехавшими за рубеж, вступит в силу через полгода, говорится в законе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 января подписал закон о возможности утраты гражданства республики, в том числе приобретенного по рождению, лицами, осужденными за экстремизм и причинение тяжкого вреда нацинтересам и находящимися вне страны, сообщала пресс-служба главы государства. До этого соответствующие поправки в законодательство принял парламент. Согласно закону, под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Белоруссии понимается совершение в любой форме лицом, достигшим 18-летнего возраста, независимо от места его совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями "подготовка или ведение агрессивной войны", "пропаганда войны", "теракт в отношении представителя иностранного государства или международной организации", "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитной", "международный теракт", "геноцид", "преступление против безопасности человечества", "производство и распространение запрещенных средств ведения войны", "разжигание розни". Также в перечень статей попали "реабилитация нацизма", "отрицание геноцида белорусского народа", "экоцид", "вербовка и обучение наемников", "наемничество", "применение оружия массового поражения", "нарушение законов войны", "нарушения норм международного права во время вооруженных конфликтов", "бездействие либо преступный приказ во время вооруженного конфликта", "создание незаконного вооруженного формирования", "теракт", "угроза терактом, совершенная группой лиц по сговору, повлекшая тяжкие последствия", "финансирование терроризма", "содействие терроризму", "подготовка для террористической деятельности", "создание и участие в террористической деятельности и организации", "захват заложника, зданий", "массовые беспорядки". Также гражданства можно будет лишиться после совершения преступлений по статьям "хищение оружия путем разбоя либо в целях терроризма", "незаконные действия в отношении оружия в целях терроризма", "приведение в негодность путей сообщения в целях теракта", "угон транспорта в целях теракта или повлекший тяжкие последствия", "незаконные действия в отношении радиоактивных материалов, их хищение, угроза их использования в целях теракта", "незаконный оборот ядовитых веществ в целях теракта", а также "измена государству", "заговор для захвата власти", "теракт в отношении госдеятеля", "диверсия", "призывы к санкциям и вреду интересам Белоруссии", "создание, участие в экстремистском формировании", "финансирование, содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения для экстремистской деятельности", "убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего". Помимо этого, лишить гражданства могут за клевету в отношении президента гражданина, ранее судимого за клевету или за тяжкое преступление. Утратить гражданство можно и за сопротивление сотруднику милиции, сопряженное с применением насилия или такой угрозой, насилие в отношение сотрудника милиции, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, судьи, совершенные по мотивам расовой, национальной, религиозной розни, политической или идеологической вражды либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы.

https://ria.ru/20230109/lolita-1843599287.html

https://ria.ru/20230106/belorussiya-1843226957.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр лукашенко, белоруссия, в мире