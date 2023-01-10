Рейтинг@Mail.ru
Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/belorussiya-1843813724.html
Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода
Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода - РИА Новости, 10.01.2023
Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода
Норма о возможности утраты гражданства Белоруссии лицами, осужденными за преступления экстремистской направленности и выехавшими за рубеж, вступит в силу через... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:53
2023-01-10T09:54
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587922000_0:234:3047:1948_1920x0_80_0_0_ef6fd43e81e851fa9993d87a724cf723.jpg
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Норма о возможности утраты гражданства Белоруссии лицами, осужденными за преступления экстремистской направленности и выехавшими за рубеж, вступит в силу через полгода, говорится в законе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 января подписал закон о возможности утраты гражданства республики, в том числе приобретенного по рождению, лицами, осужденными за экстремизм и причинение тяжкого вреда нацинтересам и находящимися вне страны, сообщала пресс-служба главы государства. До этого соответствующие поправки в законодательство принял парламент. Согласно закону, под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Белоруссии понимается совершение в любой форме лицом, достигшим 18-летнего возраста, независимо от места его совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями "подготовка или ведение агрессивной войны", "пропаганда войны", "теракт в отношении представителя иностранного государства или международной организации", "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитной", "международный теракт", "геноцид", "преступление против безопасности человечества", "производство и распространение запрещенных средств ведения войны", "разжигание розни". Также в перечень статей попали "реабилитация нацизма", "отрицание геноцида белорусского народа", "экоцид", "вербовка и обучение наемников", "наемничество", "применение оружия массового поражения", "нарушение законов войны", "нарушения норм международного права во время вооруженных конфликтов", "бездействие либо преступный приказ во время вооруженного конфликта", "создание незаконного вооруженного формирования", "теракт", "угроза терактом, совершенная группой лиц по сговору, повлекшая тяжкие последствия", "финансирование терроризма", "содействие терроризму", "подготовка для террористической деятельности", "создание и участие в террористической деятельности и организации", "захват заложника, зданий", "массовые беспорядки". Также гражданства можно будет лишиться после совершения преступлений по статьям "хищение оружия путем разбоя либо в целях терроризма", "незаконные действия в отношении оружия в целях терроризма", "приведение в негодность путей сообщения в целях теракта", "угон транспорта в целях теракта или повлекший тяжкие последствия", "незаконные действия в отношении радиоактивных материалов, их хищение, угроза их использования в целях теракта", "незаконный оборот ядовитых веществ в целях теракта", а также "измена государству", "заговор для захвата власти", "теракт в отношении госдеятеля", "диверсия", "призывы к санкциям и вреду интересам Белоруссии", "создание, участие в экстремистском формировании", "финансирование, содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения для экстремистской деятельности", "убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего". Помимо этого, лишить гражданства могут за клевету в отношении президента гражданина, ранее судимого за клевету или за тяжкое преступление. Утратить гражданство можно и за сопротивление сотруднику милиции, сопряженное с применением насилия или такой угрозой, насилие в отношение сотрудника милиции, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, судьи, совершенные по мотивам расовой, национальной, религиозной розни, политической или идеологической вражды либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы.
https://ria.ru/20230109/lolita-1843599287.html
https://ria.ru/20230106/belorussiya-1843226957.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587922000_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_476b3978745d2360d5fc00d98dd78a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
09:53 10.01.2023 (обновлено: 09:54 10.01.2023)
 
Лишать белорусов гражданства за экстремизм смогут через полгода

Норма об утрате гражданства Белоруссии за экстремизм вступит в силу через полгода

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Норма о возможности утраты гражданства Белоруссии лицами, осужденными за преступления экстремистской направленности и выехавшими за рубеж, вступит в силу через полгода, говорится в законе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 января подписал закон о возможности утраты гражданства республики, в том числе приобретенного по рождению, лицами, осужденными за экстремизм и причинение тяжкого вреда нацинтересам и находящимися вне страны, сообщала пресс-служба главы государства. До этого соответствующие поправки в законодательство принял парламент.
Согласно закону, под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Белоруссии понимается совершение в любой форме лицом, достигшим 18-летнего возраста, независимо от места его совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями "подготовка или ведение агрессивной войны", "пропаганда войны", "теракт в отношении представителя иностранного государства или международной организации", "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитной", "международный теракт", "геноцид", "преступление против безопасности человечества", "производство и распространение запрещенных средств ведения войны", "разжигание розни".
Также в перечень статей попали "реабилитация нацизма", "отрицание геноцида белорусского народа", "экоцид", "вербовка и обучение наемников", "наемничество", "применение оружия массового поражения", "нарушение законов войны", "нарушения норм международного права во время вооруженных конфликтов", "бездействие либо преступный приказ во время вооруженного конфликта", "создание незаконного вооруженного формирования", "теракт", "угроза терактом, совершенная группой лиц по сговору, повлекшая тяжкие последствия", "финансирование терроризма", "содействие терроризму", "подготовка для террористической деятельности", "создание и участие в террористической деятельности и организации", "захват заложника, зданий", "массовые беспорядки".
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 11:22Шоубиз
Лолита объяснила наличие двойного гражданства
Также гражданства можно будет лишиться после совершения преступлений по статьям "хищение оружия путем разбоя либо в целях терроризма", "незаконные действия в отношении оружия в целях терроризма", "приведение в негодность путей сообщения в целях теракта", "угон транспорта в целях теракта или повлекший тяжкие последствия", "незаконные действия в отношении радиоактивных материалов, их хищение, угроза их использования в целях теракта", "незаконный оборот ядовитых веществ в целях теракта", а также "измена государству", "заговор для захвата власти", "теракт в отношении госдеятеля", "диверсия", "призывы к санкциям и вреду интересам Белоруссии", "создание, участие в экстремистском формировании", "финансирование, содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения для экстремистской деятельности", "убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего".
Помимо этого, лишить гражданства могут за клевету в отношении президента гражданина, ранее судимого за клевету или за тяжкое преступление. Утратить гражданство можно и за сопротивление сотруднику милиции, сопряженное с применением насилия или такой угрозой, насилие в отношение сотрудника милиции, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, судьи, совершенные по мотивам расовой, национальной, религиозной розни, политической или идеологической вражды либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 07:58
В Белоруссии смогут изымать иностранную собственность
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала