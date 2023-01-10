https://ria.ru/20230110/aviareysy-1843941611.html
Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов - РИА Новости, 10.01.2023
Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:27
2023-01-10T16:27
2023-01-10T18:51
туризм
экономика
виталий савельев
россия
казахстан
туризм
новости - туризм
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22ad0790bc96869fae81c64d17c34be7.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран, сообщает российский Минтранс. Ведомство отмечает, что во вторник в Минтрансе России состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. "Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран – увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении. "Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - отмечает Минтранс РФ.В РЖД уточнили, что по итогам встречи была достигнута договоренность в течение месяца провести техаудит стыковых пунктов и инфраструктуры, выявить узкие места, по итогам согласовать мероприятия по увеличению грузопотока. Также стороны договорились развивать восточную ветвь МТК "Север–Юг", организовать в 2023 году пропуск через ЖДПП Болашак не менее 1 пары поездов с российскими грузами в сутки.Кроме того, РЖД сообщили, что по просьбе казахстанских коллег с ноябре будет увеличена доля российской тяги в обслуживании пунктов пропуска до 100% при установленном паритете, такой режим работы продлится как минимум весь первый квартал 2023 года.
https://ria.ru/20230110/ator-1843797925.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d94db346d36c82aaab90b8b158cc2fb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виталий савельев, россия, казахстан, туризм, новости - туризм, ржд
Туризм, Экономика, Виталий Савельев, Россия, Казахстан, Туризм, Новости - Туризм, РЖД
16:27 10.01.2023 (обновлено: 18:51 10.01.2023)
Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Минтранс: Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов в крупные города
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран, сообщает
российский Минтранс.
Ведомство отмечает, что во вторник в Минтрансе России состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева
с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.
"Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран – увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
"Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - отмечает Минтранс РФ.
В РЖД
уточнили, что по итогам встречи была достигнута договоренность в течение месяца провести техаудит стыковых пунктов и инфраструктуры, выявить узкие места, по итогам согласовать мероприятия по увеличению грузопотока. Также стороны договорились развивать восточную ветвь МТК "Север–Юг", организовать в 2023 году пропуск через ЖДПП Болашак не менее 1 пары поездов с российскими грузами в сутки.
Кроме того, РЖД сообщили, что по просьбе казахстанских коллег с ноябре будет увеличена доля российской тяги в обслуживании пунктов пропуска до 100% при установленном паритете, такой режим работы продлится как минимум весь первый квартал 2023 года.