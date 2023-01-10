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Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
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Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов - РИА Новости, 10.01.2023
Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:27
2023-01-10T18:51
туризм
экономика
виталий савельев
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран, сообщает российский Минтранс. Ведомство отмечает, что во вторник в Минтрансе России состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. "Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран – увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении. "Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - отмечает Минтранс РФ.В РЖД уточнили, что по итогам встречи была достигнута договоренность в течение месяца провести техаудит стыковых пунктов и инфраструктуры, выявить узкие места, по итогам согласовать мероприятия по увеличению грузопотока. Также стороны договорились развивать восточную ветвь МТК "Север–Юг", организовать в 2023 году пропуск через ЖДПП Болашак не менее 1 пары поездов с российскими грузами в сутки.Кроме того, РЖД сообщили, что по просьбе казахстанских коллег с ноябре будет увеличена доля российской тяги в обслуживании пунктов пропуска до 100% при установленном паритете, такой режим работы продлится как минимум весь первый квартал 2023 года.
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экономика, виталий савельев, россия, казахстан, туризм, новости - туризм, ржд
Туризм, Экономика, Виталий Савельев, Россия, Казахстан, Туризм, Новости - Туризм, РЖД
16:27 10.01.2023 (обновлено: 18:51 10.01.2023)
 
Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов

Минтранс: Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов в крупные города

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-3MO в небе
Самолет Boeing 777-3MO в небе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет Boeing 777-3MO в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран, сообщает российский Минтранс.
Ведомство отмечает, что во вторник в Минтрансе России состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.
"Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран – увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
"Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - отмечает Минтранс РФ.
В РЖД уточнили, что по итогам встречи была достигнута договоренность в течение месяца провести техаудит стыковых пунктов и инфраструктуры, выявить узкие места, по итогам согласовать мероприятия по увеличению грузопотока. Также стороны договорились развивать восточную ветвь МТК "Север–Юг", организовать в 2023 году пропуск через ЖДПП Болашак не менее 1 пары поездов с российскими грузами в сутки.
Кроме того, РЖД сообщили, что по просьбе казахстанских коллег с ноябре будет увеличена доля российской тяги в обслуживании пунктов пропуска до 100% при установленном паритете, такой режим работы продлится как минимум весь первый квартал 2023 года.
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