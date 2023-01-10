https://ria.ru/20230110/aviareysy-1843941611.html

Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов

Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов - РИА Новости, 10.01.2023

Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов

Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:27

2023-01-10T16:27

2023-01-10T18:51

туризм

экономика

виталий савельев

россия

казахстан

туризм

новости - туризм

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22ad0790bc96869fae81c64d17c34be7.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран, сообщает российский Минтранс. Ведомство отмечает, что во вторник в Минтрансе России состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. "Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран – увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении. "Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - отмечает Минтранс РФ.В РЖД уточнили, что по итогам встречи была достигнута договоренность в течение месяца провести техаудит стыковых пунктов и инфраструктуры, выявить узкие места, по итогам согласовать мероприятия по увеличению грузопотока. Также стороны договорились развивать восточную ветвь МТК "Север–Юг", организовать в 2023 году пропуск через ЖДПП Болашак не менее 1 пары поездов с российскими грузами в сутки.Кроме того, РЖД сообщили, что по просьбе казахстанских коллег с ноябре будет увеличена доля российской тяги в обслуживании пунктов пропуска до 100% при установленном паритете, такой режим работы продлится как минимум весь первый квартал 2023 года.

https://ria.ru/20230110/ator-1843797925.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, виталий савельев, россия, казахстан, туризм, новости - туризм, ржд